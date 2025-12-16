禁養豬進入倒數！台中議員憂爆廚餘亂丟潮

▲台中市長盧秀燕昨天主持「防範非豬災變中心擴大會議」，會中環保局報告廚餘回收作業情形。（圖／台中市政府提供，2025.12.16）

[NOWnews今日新聞] 明年起廚餘養豬暫時解禁，但小吃攤、社區大樓廚餘不能再養豬，清潔隊收到的廚餘也不可轉賣養豬戶。民進黨議員周永鴻今批評環保局至今仍採「無溝通、無數據、無配套」的消極態度，未來恐爆發「廚餘亂丟潮」。市府表示未來具防疫風險的家戶型廚餘，將改送能源化、堆肥化或黑水虻等資源化處理設施去化。

台中市餐飲業發達，每日廚餘超過200公噸，原有近半數靠餵豬去化，非洲豬瘟事件後，大部分廚餘進了焚化爐，市府在應變期間暫不收費，並祭出各種補助措施。周永鴻指出，明年起家戶、小吃攤與社區大樓廚餘不得養豬，清潔隊需處理的廚餘將增加，環保局卻狀況外，維持無溝通、無數據、無配套的「三無」態度。

周永鴻擔心，未來台中恐爆發廚餘亂丟潮，甚至因未盡速建置有機堆肥、生質能或黑水虻等多元管道，導致大量廚餘回流焚化爐，讓基層清潔隊員累垮。他呼籲盡速建置多元處理設施，並輔導社區大樓、小吃業者媒合乙級清運業者，避免社區廚餘無處可去。

市府表示，行政院已作成「防疫第一」的決議，未來具防疫風險的家戶型廚餘，將全面禁止養豬，須改送能源化、堆肥化或黑水虻等資源化處理設施進行去化。市府已依中央政策方向提前因應，並持續滾動盤點相關量能，並將視實際需求爭取預算，逐步擴充人力與車輛；多元資源化處理設施已納入整體規劃評估，確保政策轉型期間廚餘去向穩定。市府將持續滾動檢討政策執行情形，透過跨部門合作兼顧防疫需求、環境永續與基層清潔人員作業量能。

環保局指出，社區大樓如有廚餘委外清運需求，可先洽原合作的一般垃圾清除業者協助收運；小吃攤產生之廚餘，可配合沿街垃圾車，由清潔隊協助收運。環保局也呼籲市民與業者落實源頭減量，交付廚餘前先瀝乾水分，可減少後續清運與處理成本，也有助於整體環境負擔降低。

