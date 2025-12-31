禁餵廚餘倒數！桃園8.9萬黑豬提前轉型 設備補助湧申請

桃園市因應非洲豬瘟防疫與廚餘禁餵政策，推動廚餘生質能與堆肥去化，114年10至12月處理量逾1.1萬公噸、維持零掩埋，並同步輔導養豬產業轉型，提前布局116年全面禁餵。（圖／桃園市環保局）

因應非洲豬瘟防疫政策及中央廚餘禁餵轉型時程，桃園市環保局指出，114年10月23日至12月27日，全市廚餘總處理量達1萬1331公噸，生質能與堆肥去化比例近8成，並維持零掩埋；農業局說明，桃園黑豬飼養量約8.9萬頭，占全國黑毛豬約14.6％，市府已同步推動設備補助、品牌標章與轉型輔導，為116年全面禁止廚餘養豬提前布局。

環保局表示，自114年10月23日至12月27日止，桃園市廚餘總處理量達1萬1,331公噸，其中透過生質能中心厭氧消化4545公噸、熱處理1123公噸，高速堆肥4229公噸，焚化處理1433公噸。

另高速堆肥所產的廚餘水總處理量達3315公噸，主要由永豐餘新屋廠及中壢、平鎮、大園等工業區汙水處理廠進行厭氧消化與處理。畜牧場停止載運期間，清潔隊亦協助清運157處社區、70所學校及3處機關，並設立廚餘諮詢專線，累計接獲1023通諮詢電話。

環保局說明，從6都比較來看，桃園市廚餘去化以生質能及堆肥為主，占比達79％，焚化僅21％，且零掩埋，呈現「高能源化、高肥料化、低焚化」的領先優勢。因應中央政策，市府已配合規畫115年過渡期與116年全面轉型，逐步禁止廚餘養豬，並導入AIoT溫度影像監控、運輸車輛GPS追蹤及90度、1小時蒸煮規範，確保廚餘處理安全透明。截至目前，已有89家業者申請裝設相關設備，82家完成聯合檢查，列管93家飼養200頭以上養豬場須於114年底前完成設置。

農業局指出，桃園現有養豬場261場，在養頭數約11.1萬頭，其中黑豬約8.9萬頭，占全國黑毛豬飼養量約14.6％，年產值約占全國黑毛豬產值20.8％，以家戶型、小規模生產為主要特色，肉質細嫩、風味佳，深受市場肯定。市府自110年推動「桃園豬」證明標章，已輔導156家畜牧場、店鋪及通路商取得認證，並透過黑豬肉禮盒開發、創意餐點研發、年菜推廣及市集活動，提升品牌能見度。

面對116年全面禁止廚餘養豬政策，市府已召開多場座談，彙整專家與豬農意見向中央反映，爭取離牧補貼、飼料轉型補助及黑豬專用飼料研發等配套，成立專案小組及技術輔導團。未來市府將持續攜手中央與產業，共同推動廚餘轉型與黑豬保種計畫，打造安全、韌性且永續的循環經濟體系。

