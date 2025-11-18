禁餵廚餘近月無解方 豬農17日起拒載清運籲政府正視困境

養豬產業決議17日起不再協助清運廚餘。示意圖為廚餘高速發酵廠。（圖／翻攝畫面）

10月底爆發非洲豬瘟疫情後，農業部宣布「廚餘」禁止餵豬，養豬戶協助載運廚餘至焚化爐處理，政府補貼油資，相對的，養豬戶期待政府及早提出解禁對策，但至今日仍未有具體進度，還不斷加強對豬農的控管，養豬產業也無法忍受，決議17日起不再協助清運廚餘，呼籲賴清德總統、中央機關傾聽民意，及早提出有效對策。

環境部統計，台灣每日廚餘量約2000公噸，又可分為「成分複雜」的家戶廚餘、約1300公噸，以及「相對好溯源」的事業廚餘、約700公噸。在非洲豬瘟爆發前，全國廚餘約6成由餵豬去化，疫情爆發後，這6成改由焚化、堆肥等方式處理，如今禁餵近1個月，廚餘養豬戶卻遲遲等不到具體解禁方案，反倒等來一次又一次的加嚴控管。

環境部表示，為防止養豬戶在廚餘養豬未開放前私運廚餘，非洲豬瘟中央災害應變中心規範所有清運車輛應在12月7日前加裝GPS，並與農業部討論相關規範及罰則。不過，因尚未討論出載運廚餘車加裝GPS設備相關規範，究竟要入法於環境部或農業部主管法令，本周五將再開會討論，並協商何時完成修法。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，目前425場廚餘養豬場當中，絕大多數都取得事業廚餘再利用檢核，若未落實蒸煮，會依《廢清法》處6000元至300萬元罰鍰，而未取得事業廚餘再利用檢核僅10餘場，僅能處理家戶廚餘，會再研究是否有必要提高6000元的罰鍰上限。

桃園養豬協會理事長林承德強調，豬農載廚餘就是餵豬，不會多載、亂倒，無法理解政府執意要求豬農車輛加裝GPS的決策；蒸煮設備加裝監控還能理解，但既然民間可配合，政府就應盡快落實，而不是事到如今還在想「監控設備參數夠不夠多、是否源自大陸」等議題，害政策落實遙遙無期。

林承德呼籲，確保廚餘安全使用最好的方法就是在屏東、彰化、台中、桃園、新竹、新北6縣市設置中央蒸煮中心，讓一切處理簡單化，往後豬農只能從蒸煮中心運出「飼料化的熟廚餘」，既可免除未烹煮風險，又可穩定去化廚餘。

