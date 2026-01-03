禁餵廚餘 苗栗養豬場拚轉型

長期以飼料養豬的蕭姓業者巡視自動餵飼系統，他表示，飼料餵養是產業專業化經營的必然趨勢。（呂麗甄攝）

因應非洲豬瘟防疫，行政院定調自明年起全面禁止廚餘養豬，今年為最後落日轉型期。苗栗僅3家畜牧場完成監控與高溫蒸煮設備，獲准收運事業廚餘。長期以飼料養豬的在地業者指出，這項政策不僅是防疫升級也將影響產業結構，對養豬業而言，最大的改變是不能再靠豬隻處理廚餘。

環保局表示，今年是廚餘養豬最後過渡期，家戶廚餘全面禁止作為豬隻飼料，僅限符合公告的事業廢棄物或廚餘，須完成高溫蒸煮及監控、GPS追蹤。局長陳華盛指出，目前僅3家畜牧場符合條件，其餘業者自1月1日起不得再載運任何廚餘，原核定清理計畫書同步失效，正式啟動退場或轉型程序。

農業處表示，目前縣內3戶養豬場完成監控系統裝設，另7戶立即轉型改以飼料餵養。政府提供轉用飼料、餵飼系統改善及飼料差額補助，立即轉型每頭補助3600元、裝設監控者每頭1800元，改善補助最高300萬元，並搭配畜禽貸款與利息補助，協助業者順利轉型，降低政策衝擊。

長期以飼料養豬的蕭姓業者表示，政策對既有飼料場影響有限，但隨著廚餘養豬場逐步退場或轉型，整體產業結構將朝戶數減少、規模集中的方向變化，黑豬產業後續仍需觀察。他指出，政策最大的利多是降低非洲豬瘟透過廚餘傳播的風險，對於補助僅提供給廚餘養豬場，他認為這是政府體恤農民的措施，整體市場秩序不會受重大衝擊。