禁餵流浪貓！夏威夷1月祭出嚴格新規 違者將開罰500美元

美國夏威夷州自1月起，正式生效一項新的動物保護法，居民在街頭餵食貓咪可能面臨嚴重處罰。根據新規，首次違規者最高將被罰50美元（約新台幣1577元），再犯者最高可罰500美元（約新台幣1萬5778元）。

根據《太陽報》報導，制定此法的目的是「保護本地脆弱物種」，尤其是夏威夷本土的瀕危動物，如夏威夷雁（nene）。專家指出，餵食貓咪會間接威脅本地野生動物的生存：貓咪獵食雁及其他鳥類的行為，加上被吸引到人類居住區的雁容易遭車禍等意外傷害，均增加了生態風險。

州野生動物生物學家表示，夏威夷的生態系統中許多物種在沒有哺乳動物捕食者的環境下進化，因此對貓等外來物種尤其脆弱。他曾在高爾夫球場和購物中心後方發現雁的築巢地，這些地點因人類活動而面臨極大風險。他指出，街頭餵食的痕跡，如空水碗和鋁製平底鍋，對保護本土物種是一大挑戰。

此外，貓糞可能傳播弓形蟲，這種寄生蟲已導致瀕危的夏威夷僧海豹和鳥類死亡。生物學家提醒，餵食貓咪不僅改變動物行為，也增加疾病傳播風險。

然而此禁令並非沒有爭議，部分動物愛好者長期餵養流浪貓，認為法律過於嚴苛，且可能阻礙她透過誘捕與絕育控制貓群的努力。她強調，貓也是「活生生的生命」，不應單純以保護雁為理由限制餵食。

目前夏威夷島上野貓數量尚不清楚，但估計可能高達數萬隻。官員表示，遵守餵食禁令將有助於降低野生動物遭捕獵及意外傷害的風險。

此外，愛荷華州（State of Iowa）芒特普萊森特（Mount Pleasant）也正在討論針對街頭餵食流浪貓的罰款措施，首次違規可能面臨50美元罰款。

此次立法與美國近期其他寵物相關政策形成對比，例如華盛頓特區即將實施的法案將保障租戶飼養寵物的權利，禁止房東以品種或體型限制寵物，同時限制寵物租金上限為租金的1%。



