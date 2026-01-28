禁餵遊蕩動物未納動保法 陳駿季：未達共識前不宜入法

（中央社記者林敬殷台北28日電）行政院日前通過動物保護法修正草案，未納入管理餵養遊蕩動物，引起野保、動保團體不滿。農業部長陳駿季今天表示，動物餵養這個議題，不同團體及利害關係人還沒有達到高度的共識，在禁止餵養尚未達到共識前，不宜貿然入法。

立法院經濟委員會今天審查動物保護法部分條文修正草案，陳駿季在會前受訪時做上述表示。

陳駿季表示，動物餵養這個議題，在不同的團體、不同的利害關係人當中，都還有一些意見，沒有達到高度的共識。

陳駿季說，他希望這次修法，先處理有共識的條文，至於餵養的部分，其實農業部在自然保護區、自然保留區，都已經根據森林法及野保法不准餵養，這是第一步。後續部分，農業部在相關執行地區的生態計畫，有要求執行人員宣導禁止餵養。禁止餵養在還沒有達到共識之前，不宜貿然入法。（編輯：蘇龍麒）1150128