禁黨團助理參與抗議助理費除罪化修法？ 傅崐萁：請綠媒公布是誰

記者周志豪／台北報導

國會助理工會號召全院助理今在立院前抗議佇立廢除罪化修法，有媒體稱國民黨團要求監控記者會，禁止黨團立委所屬助理出席。國民黨團總召傅崐萁上午受訪駁斥，稱這都是綠媒在亂講，一個民主法治社會不可以做這樣的事。

傅崐萁表示，國會殿堂是一個最民主的地方，各種聲音都應該予以尊重，查水表的事情是千千萬萬不能做的事情，呼籲綠媒不要再放假消息、假訊息，天天在製造國家的事端，「沒有的事就很清楚，有的話請綠媒公布是誰」。

