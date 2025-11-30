禁「以火亂港」！ 官方求維穩 宏福苑火災延燒政治戰線

一名香港民眾提出連署，要求進行獨立調查，卻因此遭到逮捕。（示意圖／路透社）





香港宏福苑大火，目前港府正在深入調查追究責任，卻要求各界不得發表煽動言論，禁止「以火亂港」。一名香港民眾提出連署，要求進行獨立調查，卻因此遭到逮捕。就連民眾自發成立的救災物資站，也被下令撤離。

香港義工打包帶走一箱箱物資，28日義工們突然被命令離開，前一晚準備好的援助品，隔天早上就消失了。

香港大埔大火義工：「我已盡力了，我沒有遺憾，我試著平靜我的情緒，這才發生第三天，我認為政府最大的擔憂是基於過去的一些事件，他們可能會將這次事件，與以前的事件相提並論。」

明明是捐助物資幫助災民，但中共中央與香港政府猶如驚弓之鳥，英國天空新聞記者走訪火場附近道路，發現全都是一輛輛大巴士警車。

英國天空新聞報導：「就在幾天前，這裡到處都是消防隊，而今天看看到處都是警察，這裡有一種感覺當局正在展現他們的權力，不允許民眾的悲傷，演變成不受控制的公眾憤怒。」死了破百人，但卻連悲傷都得抑制。

香港大火災民：「我不敢亂說話，不然等一下又用國安法辦我。」

香港一名關姓男子在大埔宏福苑大火發生後隔天，發起連署提出四點訴求，要求成立獨立調查委員會，要求政府問責徹查，竟被香港警方國安處，以涉嫌這著火災意圖煽動拘捕，中共官媒文匯報刊出，國安處總警司李桂華，28日帶隊到大埔巡視照片，國安公署29日更罕見高調發生，直指反中亂港分子趁火作亂，煽動對政府的不滿。

香港有線新聞：「駐港國安公署發表文章，指有反中亂港份子，和別有用心者，散播虛假訊息，惡意攻擊特區政府救援工作，有人企圖讓香港重回修例風波亂局，必受道德嚴譴與法律嚴逞。」

宏福苑大火延燒政治戰線，義工聚集與連署喊冤要求徹查，都讓中共警覺，不能讓憤怒民意也火燒連城，救災與調查事故原因都還沒完成，對官方來說維穩似乎才是首要任務。

