禁「小紅書」！蔣萬安批從反中到變成共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳。（圖／資料照）

內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，內政部長劉世芳今（7）日受訪表示，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，相關處置均依打詐條例辦理，小紅書未受台灣法律規範，就像「有小偷到你家，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼就拿什麼一樣」。

劉世芳指出，內政部警政署刑事局相關處分是根據《打詐條例》42條，相關來龍去脈大家都非常清楚，因為裡面有人濫用、侵犯到或牽制言論自由，「我倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊這個詐欺犯罪」。

廣告 廣告

劉世芳並指出，小紅書沒有在台灣落地，並不遵守台灣的自由法治與相關規範，就好像如果有小偷到你家，你跟他講這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就代表台灣是個沒有法治的社會的話，怎麼會叫箝制言論自由？

更多三立新聞網報導

小紅書遭封 高嘉瑜曝民眾「最痛恨1事」：台灣好像視而不見

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳曝中繼屋進度50%：估明年1月可入住

臉書、LINE詐騙更多 為什麼只封鎖小紅書？內政部解答了

她怨小紅書被禁 哭喊「這App」恐遭殃！眾反嗆爆：支言支語早該封

