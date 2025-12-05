禁「小紅書」1年引論戰 劉世芳：母公司已讀不回 視台法治於無物

生活中心／綜合報導

內政部昨天宣布，因小紅書平台多有詐騙訊息，也不願意配合改善，行政院打詐中心將暫停使用小紅書使用一年。但藍白卻轟是「箝制言論自由」，台北市長蔣萬安還嗆賴政府，這還能稱是不翻牆的民主嗎？內政部長劉世芳今天解釋，小紅書母公司對政府聯繫一直已讀不回，這樣視台灣法治於無物，不值得支持。

打開小紅書，已經不能像以前一樣隨意滑，連想登入，都有困難，因為內政部下令，要封鎖一年，這款中國的社群APP小紅書，主打流行、年經，就像是中國版Instagram，估計台灣用戶數超過300萬人，但國安局資安檢測，發現「代誌大條」，15樣不及格，兩年內還多達1706件詐騙案，累積超過2.4億財損，但看在在野黨眼裡，竟成了翻牆大逃亡日。台北市長蔣萬安：「我認為要對台灣的民主，台灣的年輕人要有信心，更何況我們在華人世界，一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意，做這樣的決定要這樣做，那我們還能稱我們是不翻牆的民主嗎。」

台灣禁用小紅書引論戰（圖／民視新聞）





蔣萬安把矛頭直指賴政府，嗆雙標，甚至拋出一個月後、甚至要定期檢驗打詐成效，目前小紅書的台灣端用戶，已經無法連通，內政部長劉世芳強調，是因為小紅書在台灣沒有落地，最關鍵是「母公司已讀不回」，政府才下禁令。內政部長劉世芳：「這裡面並沒有任何黨派色彩的原因，小紅書已經聯繫過非常多次，從來沒有任何的法定代理人，就也是已讀不回，從來不管台灣的法治，那這樣子的話，是視我們的打詐條例於無物，這樣的一個小紅書，值得我們去支持它嗎，當然不值得。」





內政部長劉世芳：「小紅書已讀不回，不管台灣法治，視打詐條例於無物，值得我們去支持它嗎，當然不值得。」（圖／民視新聞）





通知函已經送到上海母公司，後續也請數發部、TWNIC幫忙，這都是在詐欺條例的規範內，很多人擔心，APP沒刪會不會被罰？不會，但連到國外伺服器，你可能會被祕密蒐集個資、被過度取得權限、擷取生物特徵等，資安畫問號。民進黨立委沈柏洋：「如果他這樣一直已讀不回，在台灣也沒有落地的狀況之下，我們的詐騙會變得越來越多，就變成一個（詐騙）溫床，台灣又沒有辦法處理。」很多人疑問又不是只有小紅書詐騙猖獗，但包含臉書、LINE，甚至是TikTok平台，都願意配合台灣執法單位合作打詐，台灣民眾，想學美妝、學穿搭，想找旅遊資訊，今後可能得另闢蹊徑。





