禁「小紅書」1年遭質疑 總統府：尊重、支持內政部決策

台北市 / 武廷融 綜合報導

內政部昨(4)日無預警宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。消息一出立刻引發熱議，不少民眾不滿政府封鎖「小紅書」，限制人民使用社群媒體。而總統府發言人郭雅慧今(5)日則表示，尊重並支持內政部的決策。

內政部昨日指出，「小紅書」在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。為保障台灣用戶個資安全，內政部前於今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。

廣告 廣告

內政部因此宣布，將對「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取之命令，暫定期間1年。對此，總統府發言人郭雅慧今日表示，內政部已經在第一時間跟國人報告、說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格，總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

不過封鎖「小紅書」一年也引發民怨，網友痛批其他社群平台涉入的詐騙案件更多，卻只封鎖小紅書，質疑有政治因素，網友也狠酸台灣也要「翻牆」。消息甚至登上中國社群「微博」熱搜，中國網友也批「說好的民主自由呢」。

原始連結







更多華視新聞報導

小紅書APP涉上千詐騙案！ 內政部暫定「封鎖1年」

小紅書涉1706件詐欺案 內政部命令暫行封鎖1年

小紅書頻現炒作明星等不良訊息 被中國官方查處

