禁一年小紅書！柳采葳轟：掩蓋政府打詐無力

▲小紅書遭禁一年，北市議員柳采葳轟試圖掩蓋民進黨打詐無力。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 在台擁有超過 300 萬用戶的中國社群平台「小紅書」APP，內政部昨日以資安高風險與涉詐案件失控為由，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。對此，北市議員柳采葳今（5）日砲轟，不只是典型的雙標網路治理，更凸顯出執政黨打詐無力。

柳采葳表示，內政部以打詐為理由封鎖小紅書，不只是典型的雙標網路治理，更是欲蓋彌彰、抓小放大的作法，更凸顯出執政黨打詐無力，只會用一些用蠢又笨又壞的做法，影響到人民的生活。

柳采葳說，若真要說詐騙數量，Facebook、Instagram 才是詐騙大宗；要說不受嚴格監理，像 Tinder 同樣是網路詐騙「殺豬盤」的重災區，卻同樣未受有效監理。

柳采葳直言，這次內政部挑上小紅書，原因無他 ，不過是看顏色、辦案而已。大家都心知肚明，政府真正忌憚的，是小紅書背後的文化與資訊影響力。如果民進黨政府不喜歡特定平台傳遞的價值觀，或擔心資安、國安，他們完全可以公開辯論，用數據和法理說服民眾，但內政部卻選擇舉著「反詐騙」這面政治正確的大旗，用治安問題來解決民進黨對於中國大陸文化輸出的政治憂慮。

柳采葳表示，民進黨真想做言論管控，那早就是公開的秘密。不如大方說清楚，或乾脆建立資訊防火牆。但是一邊宣稱言論自由，一邊針對特定平台施行網路治理，只是污衊了打擊詐騙工作正當性！

