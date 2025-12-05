禁一年小紅書！為什麼臉書沒事？原因曝光了

▲內政部昨（4）日正式宣布封鎖「小紅書」1年。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因資安檢測不合格，再加上2年涉入1706件詐騙，總財損近2.5億元，內政部昨（4）日正式宣布封鎖「小紅書」1年，引發「為什麼詐騙案更多的Facebook、LINE不用封鎖」等質疑。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌昨（4）日分析原因，給出結論：「誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙」。

張育萌在臉書發文表示，內政部直接出手封鎖「小紅書」的正當性非常強，刑事局抓詐騙，光是小紅書APP，兩年已經快 2,000 案詐騙是透過小紅書，騙台灣人超過 2 億元。

張育萌指出，這種詐騙案，刑事局抓到後，無法調小紅書資料。這要怎麼偵查？內政部已經給過小紅書機會，上個月，海基會發函給小紅書在上海的母公司（行吟信息科技公司），要求他們改善，公司至今不讀不回，「你整間公司擺爛，還想在台灣上架？門都沒有。」

張育萌直言，「這題結論很簡單：誰反對封鎖小紅書，誰就是支持詐騙」；貼文一出，有網友留言表示，「那開始也處理FB吧，詐騙金額確定遠遠高過2.4億」，張育萌回覆，「有管道處理啊。關鍵在於小紅書不讀不回，我國又無法偵查」，其他網友也紛紛留言表示，「很多人都拿 FB 來比，簡單區分差異，小紅書沒給，FB 有給資料，抓不抓的到再說；詐騙猖獗又不配合政府提供資料的，這跟地下集團有何兩樣」、「FB會配合給資料，能不能查到人是一回事，但至少有管道可以順藤摸瓜，小紅書連給都不給，你上門找誰要？」

