禁50年絕招解封！美名將冬奧後空翻引爆全場

冬季奧運精彩賽事，被譽為「四周跳之神」的美國21歲滑冰名將馬里寧，持續展現王者風範。在男子單人短曲和自由滑當中，都加入後空翻動作。

這個被禁了50年的動作，在本屆奧運前才剛解禁，馬里寧就大秀絕技，引爆全場轟動。

冬奧男子花滑短曲美國名將馬里寧展現王者氣場，不僅成功落冰兩次四周跳，還帶來驚喜，他大秀震撼後空翻，以108.16分暫居第一。

這一刻屋頂快被掀翻了，因為這可是50年來冬奧場上第一個後空翻，1977年以來國際滑冰總會以安全為由禁止，但在今年冬奧前夕解除禁令。

而在冰舞項目，法國組合波德里和西德龍，在搭檔不到一年培養絕佳默契，擊敗了美國金童玉女卓特蘭和貝茲，拿下冰舞金牌，而西德龍更是憑藉實力，連兩屆奪金。

而在跳台滑雪項目，斯洛維尼亞隊在普雷夫茲兄妹檔的帶領之下，憑藉超穩定發揮，最後取得冠軍，而這也是斯洛維亞本屆冬奧，在跳台滑雪項目的第一面金牌。



