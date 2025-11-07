禁ICE進駐、反Bad Bunny演出 超級盃18萬人連署吵翻天

隨著第60屆超級盃（Super Bowl LX）倒數，波多黎各歌手Bad Bunny確定擔任中場表演嘉賓，引發全美輿論分歧。圍繞他的移民身份，以及移民執法局（ICE）在聖他克拉拉市的執法存在，兩份互相對立的請願書累計已超過18萬人連署。

由公共政策倡議團體MoveOn於10月7日發起的請願，呼籲禁止ICE在比賽期間進駐聖他克拉拉，已有逾8萬人簽名支持。請願書指責國土安全部長諾姆（Kristi Noem）先前宣稱「ICE將遍布超級盃」的言論「完全不可接受」，並批評川普政府以突襲拘捕方式「製造恐懼與創傷」，呼籲NFL確保球迷與移民社群的安全。

Bad Bunny因其拉丁美裔身分、西語創作與支持移民、LGBTQ+權益的政治立場，成為保守派人士抨擊的焦點。總統川普及多位右翼評論者指控他的演出「不符美國價值」。

與此同時，來自維吉尼亞州的雪爾（Kar Shell）於10月1日在Change.org發起另一份請願，要求改由「鄉村音樂之王」史崔特（George Strait）登台，主張中場秀「應團結美國、彰顯傳統文化」，批評Bad Bunny的表演風格「過於挑釁」。該請願至今已獲超過10.7萬人支持。

聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa Gillmor）則表態支持包容立場，強調市府將「確保所有來賓都受到保護」。儘管爭議不斷，美式足球大聯盟NFL與著名歌手Jay-Z近期仍重申對Bad Bunny的支持，表演預定於明年2月8日在李維斯體育場登場。

