禍不單行？ 癌症痊癒後發生第二種癌症風險確實比較高

抽菸、喝酒等不良習慣確實與某些癌症的發生有正相關。（圖：生物醫學雜誌提供）

許多癌症患者在抗癌成功康復後，最大的擔心就是除了原癌復發之外，是否還會發生「第二原發性癌症 (Second Primary Cancer)」。這是一個全新的診斷，並非原有癌症的擴散或延續。根據生物醫學雜誌報導，癌症倖存者在治療後十至二十年間，罹患第二種癌症的風險確實比一般人高出約一到兩成。雜誌建議生活調整，與定期追蹤檢查就是面對風險的不二法門。

癌友康復後應規律運動才能增強免疫力，也能提升代謝健康，降低二度罹癌風險。（圖：生物醫學雜誌提供）

根據「生物醫學雜誌」報導，「第二原發性癌症」是指曾經罹癌的人，日後又被診斷出另一種全新且無關聯的癌症。它不同於「轉移」或「復發」。所謂轉移，是指癌細胞從原始病灶擴散到身體其他部位，例如乳癌轉移到肺部時，癌細胞仍保有乳癌特徵；而第二原發性癌症則是一種獨立的新癌症，需要另行治療。例如，一位患者先被診斷為左側乳癌，數年後右側又出現不同型態的乳癌，這就屬於第二原發性癌症。在癌症治療後，最常見的第二癌包括急性骨髓性白血病，它常見於接受過放射治療或特定化學藥物的病人，若同時接受放療與化療，風險更高。乳癌和肺癌則可能在胸部放射治療後出現；甲狀腺癌則與頸部放射治療、放射性碘或全身照射有關；腦瘤則可能因頭部放療而發生。胃癌、肝癌與結直腸癌往往與腹部放療相關；骨肉瘤、軟組織肉瘤以及皮膚癌 (包含黑色素瘤與非黑色素瘤) 則可能出現在接受放療的區域。此外，若癌症倖存者接受過幹細胞移植，並因慢性移植物抗宿主病造成口腔細胞損傷，也可能進一步發展成口腔癌。

至於為什麼會罹患第二原發性癌症？報導指出造成第二原發性癌症的原因相當多元，包含治療方式、個人特質、遺傳傾向以及生活習慣。放射治療是其中重要的風險因子，高劑量放射線會增加治療區域內罹患新癌症的可能性，例如胸部放療就會提升乳癌與肺癌的發生率。化學治療同樣與第二癌有關，尤其是使用烷化劑、蒽環類藥物或拓撲異構酶抑制劑的病人，常在治療後兩至七年間出現繼發性白血病。若同時接受放射線與化療，風險更是明顯升高。年齡也是一大因素。愈年輕時接受治療，罹患第二癌的風險愈高，原因在於身體尚在發育，且存活年限較長，累積風險的時間也更多。兒童癌症倖存者的第二癌風險甚至比一般人高出三到六倍，常與放療或特定遺傳疾病 (例如 Li-Fraumeni 症候群) 有關。遺傳因素亦扮演關鍵角色。攜帶 BRCA 基因突變的人，本身就容易罹患多種癌症，研究顯示這類患者在十年內罹患第二癌的風險高達 10% 至 30%；而林奇症候群患者的第二癌風險則可能高達 50%。

另外生活方式同樣不容忽視。吸菸、飲酒、不健康的飲食、肥胖與缺乏運動，都是第一癌與第二癌的共同危險因子。除此之外，某些癌症患者的第二癌風險特別高，例如罹患淋巴瘤、遺傳性視網膜母細胞瘤、軟組織肉瘤、神經母細胞瘤、白血病、威爾姆氏腫瘤、骨肉瘤以及腦或脊髓腫瘤的人，往往更容易在未來發展出另一種癌症。那癌友們又該如何降低風險與有效應對？根據美國癌症協會 2020 年的報告，癌症倖存者在治療後十至二十年間，罹患第二癌的風險比一般人高出約 10% 至 20%。有研究指出，每十二位癌症倖存者中，就有一人會出現第二癌。在治療後五年內，每一百位倖存者中約有六人會發生第二癌；到了第十五年，這個比例更增至十三人。要降低風險，最基礎的方式就是調整生活習慣。戒菸戒酒、避免使用任何菸草製品、保持健康體重並維持均衡飲食，都是必要的步驟。規律運動不僅能增強免疫力，也能提升代謝健康；此外，保護皮膚、避免過度曝曬，也有助於減少皮膚癌的風險。

除了生活調整，定期追蹤檢查也是不可或缺的。即使治療結束多年，癌症倖存者仍應持續回診，並保存完整的治療紀錄，以便醫師為其制定專屬的追蹤計畫。檢查內容可能包含血液檢查、皮膚檢查、乳房攝影與大腸鏡檢查等，具體安排則需依個人病史與治療方式量身訂製。在心理層面，許多倖存者會承受「復發恐懼」，這種擔憂若嚴重影響生活品質，便需要積極面對。參與支持團體能讓倖存者與同路人分享經驗，獲得理解與支持，也能學習不同的應對方式。如果覺得難以獨自承擔，也可以尋求腫瘤社工或心理治療師的協助，他們能提供專業的心理支持。同時，醫師也可依個人情況進行風險評估，並在必要時建議基因檢測與監測計畫。基因檢測能協助釐清個人罹癌風險，為醫療決策提供更精準的參考。「生物醫學雜誌」指出雖然癌症倖存者確實存在第二原發性癌症的風險，但整體而言，完成首次癌症治療所帶來的益處，遠大於潛在風險。透過健康的生活方式、規律的追蹤檢查，以及適當的心理調適，倖存者能更好地掌握自己的健康，並安心地邁向未來。如果對第二癌有任何疑慮，建議隨時與醫療團隊討論，進行個人化的風險評估，為長期生活品質提供保障。

以上文章轉載自生物醫學雜誌 https://www.biomedicine.com.tw/