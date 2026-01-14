即時中心／徐子為報導



資深媒體人王瑞德過往因提告許多留言謾罵他的網友，獲得意外之財讓他到處出國旅遊，近日他又出手，對3位網友提告。其中一位網友似乎是自知理虧，不但刪文，還私訊王「以後你不惹我、我不說你，OK?」，不過王毫不領情，不但將私訊截圖發文，還反嗆「我一定告死你！絕不和解！你等著！」





其中，署名熊姓網友在臉書留言嗆王「腦袋正常的人都不會聽王瑞德胡說八道」、「你就是哈巴狗一條，辣雞」、「你小心啦，從東京回來的飛機墜機哦，你和你老婆死無葬身之地啊」、「你老婆是站街的喔2000一次」、「我再說一遍你老婆就是賣的妓女」。



王瑞德昨（13）天指出，他已保全網友留言證據，並針對三名不肖人士提出告訴。其中，對臉書帳號熊人韋，控告刑事三個妨害名譽加重誹謗罪各慮二年以下有期徒刑、一個恐嚇罪處二年以下有期徒刑，民事侵權求償100萬元。王瑞德更嗆，絕不接受和解！任何人如果膽敢再犯，看一個告一個！



王瑞德稍早將這位疑似要被告的熊姓網友的私訊截圖發文，熊私訊王「你想怎樣？」、「以後你不惹我、我不說你，OK?」；王瑞德公開回嗆，在台灣台中的小草中國人，你怕什麼？我會告你三個妨害名譽加重誹謗罪，各處二年以下有期徒刑。我太太也會加告你三個加重誹謗罪，也是各處二年以下有期徒刑。我們一起提出民事侵權求償告訴，共新台幣100萬元。



王說，你們中國人都以為可以隨便誹謗人？你們中國人天真的以為隨便唬弄我就沒事？只要你在台灣一天，我一定告死你！絕不和解！你等著！

廣告 廣告













《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒

更多民視新聞報導

保外就醫趴趴走 宜監究責並強化保外就醫管理查核作業

小貨車急換車道自撞翻車 國3隧道「青菜灑滿地」

獨家／李嘉誠兒保險帝國驚傳駭客竊密 全球150家合作企業「剉咧等」

