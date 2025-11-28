禍從口出！詹惟中酸高市早苗「尖嘴猴腮」 網友揪他開4民宿喊話台日抵制

詹惟中影射批評高市早苗，和女兒開的日本民宿被呼籲抵制。（翻攝自詹惟中臉書）

命理師詹惟中近年副業經營有成，尤以投資日本房產最為矚目。他2年前豪砸超過新台幣4千萬元，在日本京都置產4間房產，交由24歲的女兒詹可安經營「美盧民宿」，每月為家庭帶來可觀收入。然而，詹惟中近日卻「禍從口出」，讓他在日本的觀光事業面臨空前抵制危機。

酸高市早苗「尖嘴猴腮」 面相說惹怒網友

在日相高市早苗發表「台灣有事論」引發兩國關係緊張之際，詹惟中於日前在個人臉書發文，影射批評高市早苗。他發布一篇討論「尖嘴猴腮」（面容長相瘦削，刻薄無福）面相的文章，並附上高市早苗、前德國總理梅克爾、前英國首相柴契爾的照片，直言：「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道了！其中一個才是。」

這番言論立刻引發大量網友反彈，認為他不該針對他國政治人物的長相進行公開批評，有失公允。儘管詹惟中隨後悄悄刪文並於隔日（25日）發文道歉，表示「沒有惡意、純粹就是一個提醒」，強調日後會更加小心用詞，但風波仍難以平息。

詹惟中於日前在個人臉書發文，影射批評高市早苗。（翻攝自詹惟中臉書）

網友翻譯新聞揪出民宿 呼籲全民抵制

隨著事件持續發酵，神通廣大的網友開始「起底」詹惟中的過往。不僅挖出他曾有日本留學和導遊的經歷，更聚焦在他與女兒在日本經營的民宿事業。

根據詹惟中先前受訪透露，他在京都、大阪共擁有5套房產，其中4套被規劃成民宿，由日文極佳且考有領隊執照的女兒詹可安打理。女兒不僅成功經營自家民宿，更談下百多家各地民宿的代理，每月進帳約2、30萬元，副業經營得風生水起。

詹惟中先前受訪透露，他在京都、大阪共擁有5套房產，其中4套被規劃成民宿。（翻攝自詹惟中臉書）

網友不滿詹惟中暗酸日相的行為，決定採取實際行動反制。熱心地將相關新聞翻譯成日文，並在網路上廣傳，公開點名詹惟中在日本京都、大阪的4間民宿，呼籲日本人、甚至台灣人一起抵制拒住，讓詹惟中原本蒸蒸日上的民宿事業頓時陷入危機。

這場因「面相論」引發的失言風暴，意外地將詹惟中的日本副業推上風口浪尖，讓這位命理師嘗到「禍從口出」的慘痛代價。

網友不滿詹惟中暗酸日相的行為，決定採取實際行動反制。熱心地將相關新聞翻譯成日文，並在網路上廣傳。（翻攝自threads）

