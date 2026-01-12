禍從天降！桃園修路樹殘枝猛砸車 民眾怒控廠商冷處理

民眾開車停等紅燈時，左邊車道上方正在進行路樹修剪作業，沒想到殘枝竟直接落下砸中車輛，(圖/截自Threads-leotong1201)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

桃園市一名民眾日前開車行經桃園區三民路及成功路二段路口停等紅燈時，左邊車道上方正在進行路樹修剪作業，沒想到殘枝竟直接落下砸中車輛，反映後現場作業人員也不予理會，氣得民眾上網發文質疑施工安全。桃園市議員黃瓊慧表示，經查證，確認為區公所委外廠商施作，已要求公所督導廠商落實交通維護，此外，民眾若有車損也可向市府求償。

民眾指出，事發當時路段有兩線左轉彎車道，廠商僅封鎖其中一道，另一道仍開放行駛。然而上方作業人員疑似未注意下方車流，導致剪下的樹木殘枝直接砸向車輛，即便當下大聲呼喊提醒砸到車了，工作人員仍僅將落下的枝葉移走，未進一步理會，要不是家人不計較且後續還有其他行程，不然一定會請警察處理。

廣告 廣告

黃瓊慧表示，經向相關單位查詢，該處正由公所執行人行道路樹修剪作業。現場委外廠商雖然有進行簡易交通維護，但因施工點位在道路中央，分流措施並不清楚，導致險象環生。黃瓊慧強調，路樹修剪屬於公共安全的一環，重力加速度影響下可能導致人員受傷或財產損失，已要求公所未來執行相關作業時，必須更確實確認下方無人車通行。

針對受損車主，黃瓊慧提到已聯繫PO文民眾，若確認造成車損，可向市府要求賠償。同時呼籲公所應加強監督委外廠商，尤其在有老人、小孩或車流量大的路段施作時，必須嚴格執行安檢與交維流程，避免類似意外再次發生。