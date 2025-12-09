禍從天降! 永和"碎裂盆栽"掉落砸車 三重轎車慘遭蛋襲

社會新聞／莊立誠 蔡承翰 新北報導

真的是禍從天降！新北市永和地區，有一名男子開車到環河西路的自助洗衣店，上車離開沒多久，突然天降異物，把檔風玻璃砸到碎裂，駕駛下車一看，竟然是一包用報紙包裹的碎裂盆栽，還好沒有受傷，另外，在三重地區，也有民眾開車開到一半，遭到雞蛋襲擊。

一顆破碎的雞蛋，就黏在檔風玻璃上，幾乎擋住視野，駕駛怎麼也沒想到，開車開到一半，突然遭到蛋襲，嚇得他趕緊把車停靠路邊，下車檢查。左看看、右看看，卻怎麼也找不到眼前這顆蛋，是從何而來，讓駕駛實在好納悶，禍從天降的除了三重的雞蛋事件，還有永和地區，而且，砸的東西更具危險性。駕駛才剛起步，一塊異物，突然從高空落下，不偏不倚地，砸中車子，整面擋風玻璃，瞬間碎裂成蜘蛛網狀，巨大聲響，也把車上的人全都嚇壞。

禍從天降！新北市發生兩起異物砸車事件。（圖／民視新聞）

民視記者莊立誠﹔「當時砰的一聲，一包東西突然從上方砸了下來，不過那不是崩落的磁磚，而是破裂的盆栽。」當事駕駛女兒表示，它丟到擋風玻璃都已經碎成這樣了，如果今天你丟到機車騎士的頭手，或是說有時候路上會有小朋友，或是一般的路人，砸到他們不就會頭破血流嗎。事發在週一中午12點多，一名60歲的許姓男子，當時跟太太，開車來到位在新北市永和區環河西路二段附近的自助洗衣店。正當兩人上車，準備離開時。沒想到，開不到幾公尺，就被一包用報紙包裹的碎裂盆栽砸中，擋風玻璃被迫換新，維修費用至少上看5萬元，所幸沒有人員受傷。附近民眾說，砸糞水髒水都潑過去這樣，從他們家，可是應該不是這邊的吧，我不知道這邊跟那邊一不一樣。

禍從天降！新北永和「碎裂盆栽」掉落砸車 三重轎車慘遭蛋襲

禍從天降！新北市發生兩起異物砸車事件。（圖／翻攝畫面）

當地鄰居表示，附近有一名女子，經常由上往下亂扔物品，之前甚至潑過糞水。這回是否又是同一個人所為，有待警方進一步調查釐清。

原文出處：禍從天降！新北永和「碎裂盆栽」掉落砸車 三重轎車慘遭蛋襲

