禍從天降！ 社區大樓磁磚剝落 婦中庭打掃慘遭砸傷

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗頭份一處社區大樓，發生磁磚掉落砸傷人的意外，68歲的婦人在中庭進行清潔工作時，10樓高的磁磚突然掉了下來，婦人閃避不及，頭部與手部都被砸傷，還好意識清楚，送醫沒有大礙，攸關公共安全，警方要調查釐清，會發生這個情況，是天氣溫差大導致磁磚剝落，還是有其他因素。

苗栗縣頭份消防分隊隊員鄭舜文說：「遭磁磚砸傷，導致後腦杓及手部有疼痛的情形。」這起意外發生在今(10)日上午9點多，苗栗頭份德義路這處社區大樓，位於10樓高的磁磚突然剝落掉下來，還砸傷了人，乒乒乓乓的巨大聲響，嚇壞不少民眾。

廣告 廣告

附近居民說：「有聽到聲音，很大聲欸，碰一聲。」警方到場調查，磁磚掉落的位置在社區的中庭，有不少民眾會進出，當時68歲的黃姓婦人正在忙著清理環境，卻慘遭磁磚砸傷。苗栗縣頭份警分局副分局長吳國偉說：「經查黃女於大樓內進行清潔作業時，遭不慎掉落之磁磚砸中，造成手臂及頭部受傷，傷者意識清楚並送醫治療。」

這棟社區大樓屋齡約11年，外觀樓層的磁磚，看起來沒有異樣，內側牆面的情況還要調查確認，攸關公共安全，警方要進一步調查，是不是天氣溫差比較大，導致磁磚脫落，還是有其他因素，才會發生這起意外。

原始連結







更多華視新聞報導

華陰街大樓磁磚掉落砸中1男倒地 總幹事：願賠償

交屋半年「外牆磁磚掉落」 建商：拆鷹架造成破損

外牆磁磚墜落險砸人！ 路人「險被砸頭」驚險閃過

