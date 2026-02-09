禍從天降！邊坡落石鬆動砸落重擊車頂 2移工躲過一劫

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗縣一對菲律賓籍移工，昨(8)日駕駛小貨車行經泰安鄉山區時，邊坡突然好幾顆石頭崩落，其中一顆大小，宛如小冰箱的落石，直接重擊車頂，小貨車擋風玻璃當場碎裂、車頂大面積凹陷，還好貨車的A柱，扛下落石重量卡在車上，沒有繼續往下砸，車內2人幸運躲過一劫，沒有受傷。

一顆大小宛如小冰箱的落石，直接重擊車頂，小貨車擋風玻璃裂成蜘蛛網狀，車頂大面積凹陷，整塊落石就卡在車上。民眾說：「你看大石頭砸在車子擋風玻璃。」

廣告 廣告

事發就在苗栗縣，8日晚間一對菲律賓籍移工，開著小貨車，沿著泰安鄉，大安產業聯絡道路，往永安部落方向行駛，沒想到行經約2公里處的，轉彎路段時，山區邊坡疑似土石鬆動，突然掉落好幾顆大小不一的落石，其中一顆體積接近小冰箱的落石，不偏不倚砸中貨車車頂。

小貨車車主說：「我的工人，他是要去看病，就是他要去看病啦。」車上兩人，被突如其來的巨響和震動嚇壞了，還好貨車的A柱扛下重量，巨石卡在車上，沒有繼續往下砸，2人幸運躲過一劫。

象鼻村長楊惠福說：「大安聯絡道路這個象鼻路段，時不時就會有落石，我相信我們公部門的地方也會重視這一條路。」大量落石掉落，一度造成雙向交通受阻，已經恢復通行，後續相關單位將加強路段巡查，也提醒用路人，經過山區道路時提高警覺。

原始連結







更多華視新聞報導

苗栗62線落石砸中汽車！ 玻璃破裂.引擎蓋凹陷

川普公布新關稅重擊東南亞國家 分析：為「打擊中國」

山區豪雨落石不斷！ 嘉義縣道159甲線.嘉129鄉道緊急封閉

