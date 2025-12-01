禍從天降！騎樓天花板崩落險砸人 目擊民眾驚恐

新北市 / 綜合報導

今（1）日早上8點，有民眾上班走在新北市汐止區忠孝東路的騎樓底下，沒想到眼前的天花板突然整片掉下來，重重砸在地板上，而另外一側還有媽媽帶著小朋友，同樣目睹全程，被嚇到直接傻在原地，好在沒有造成人員受傷，屋主表示疑似是木製天花 板 遭白蟻蛀蝕惹禍，工務局也表示，將會聯絡當事診所及屋主，要求他們限期改善。

母親帶著小朋友走在騎樓，天花板卻突然在眼前崩塌，附近民眾說：「嚇到都停下來不敢走。」嚇得兩人都傻在原地，不敢繼續往前走，附近民眾說：「這兩個人如果剛好走過去就剛好中了欸，真的啊。」

換個角度看，追公車的民眾前腳才剛經過，整片天花板應聲墜落，不敢想像若真的砸到人會釀成什麼後果，地板上滿滿都是木頭，還有電線一路向上延伸，驚險躲過的民眾拍下畫面，直呼差一點就要改成去醫院，附近住戶說：「這整片都掉下來了，剛剛中午才清好啊。」附近住戶說：「當然是很可怕，只是說剛好8點多左右掉下來，剛好沒有人過。」

事發在1日早上8點，新北市汐止區忠孝東路上，這處牙醫診所外頭還剛好就是公車站牌，通勤時間所幸沒有民眾因此受傷，警方獲報也趕緊拉起封鎖線，但天花板為何會突然掉落，專家提出兩種可能。

裝潢業者沈哲說：「第一個，材料的腐蝕，比如說受潮或是腐爛，那第二個就是固定的補釘備件不足，或者是外掛太重，造成它事後的腐朽整個天花板掉下去。」工務局使用科正工程司范銘宏說：「經本局派員現場勘查，騎樓天花板已掉落清除，惟本局後續將依建築法規定，函請建築使用人或所有權人，依法善盡維護管理之責。」

屋主懷疑可能是木製天花板長期天氣潮濕引來白蟻蛀蝕，才會不慎掉落，當事診所表示老闆目前人在國外，不便多作回應，而工務局也表示倘有後續再犯造成傷人情形，將會依法開罰。

