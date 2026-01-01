禍首是它？瑞士夜店大火 2目擊者「香檳瓶上的仙女棒造成天花板著火」

2026年1月1日，瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一處酒吧發生爆炸，建物內部照片曝光。美聯社



瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間夜店元旦凌晨發生爆炸，至少40人喪生，逾百人受傷。雖然引發火勢的爆炸原因尚待調查，但有兩名目擊者皆指出，用來慶祝的香檳瓶上插著的仙女棒就是引發爆炸的源頭。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名目擊者告訴法國BFMTV電視台，夜店現場供應的香檳瓶插著點燃的仙女棒。

一名目擊者說：「服務生端著插有仙女棒的香檳瓶穿梭在店內，而且它們很靠近天花板，導致起火。天花板起火後，大概10秒鐘後，整間店就陷入火海。我們全部尖叫跑出店外，當我們逃出去後回頭看，整間店已被火舌吞噬。」

另一名目擊者補充說：「一名服務生站在另一名服務生的肩膀上，手中拿著的香檳瓶距離天花板只有幾公分。」

兩名目擊者都說，當時夜店內至少有200人。

社群平台上已有火災現場的影片流傳，已見到火勢猛烈，也聽得到民眾的哭泣與尖叫聲。

