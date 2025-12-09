禎祥基金會力挺至善基金會「校園族群友善獎」 第三屆籲「友善非口號」走進校園、走入日常

（記者張芸瑄／綜合報導）至善基金會深耕原住民族兒少福祉逾30年，為鼓勵全台中學校園及教育工作者打造更友善、具文化包容力的學習環境，今日（12月9日）舉辦「第三屆校園族群友善獎」頒獎典禮。今年共有三所學校獲得團體獎、四位教師榮獲個人獎。

圖／至善董事長紀雅雲鼓勵各界代表持續努力。（至善基金會 提供）

民間基金會及教育工作者以行動反歧視、護兒少

至善基金會多年來持續回應公約中的「禁止歧視原則」，並設立「校園族群友善獎」，以實際行動推動校園文化權與族群平等。今年並獲得「禎祥教育文教基金會」的贊助支持，共同推動族群平等與文化包容的教育願景。 獲獎名單如下：

團體獎：花蓮縣立秀林國中、國立屏北高級中學、國立潮州高級中學

個人獎：海星高中梁文祥老師、臺中一中陳一隆秘書、竹東高中許淑芬主任、板橋高中黃惠貞老師

圖／禎祥食品副總經理莊志成代表頒獎。（至善基金會 提供）

友善校園 每一個孩子都被溫柔對待

至善基金會在各地陪伴原住民族孩子與學校的過程中，欣見許多教師願意投入更多時間理解學生的文化背景、設計具包容性的課程與活動。至善基金會執行長洪智杰表示，「教育不只是知識的傳遞，更是價值的培育。」至善舉辦校園族群友善獎已屆三年，提倡校園族群友善不是一時的活動，而是一種日常實踐。

團體獎：自我認同到多元包容

團體獎得主之一秀林國中有九成學生來自太魯閣族，該校創立族語單詞隊，也以多元課程、社團及戶外教學實際訪問耆老，穩穩扎下文化根脈。屏北高中開設「小清華原民專班」，從族群課程到文化專題，逐步漸進帶領學生建立自我認同。潮州高中由原住民、新住民、客家與閔漢等不同族群組成，連結機會與紐西蘭毛利族學生交流，在多元文化之上，看見理解與尊重。

圖／至善第三屆「校園族群友善獎」得獎者來自四面八方。（至善基金會 提供）

個人獎：深度理解到高品質陪伴

個人獎由北中南各地教師榮獲，不乏在教學現場深耕數十年的資深教師，來自海星高中、投身教職近三十年的「梁爸」梁文祥老師表示：「全民原教不是口號，而是共同的責任。」海星高中在梁老師的陪伴下，原住民學生比例由民國88年僅2至3成，成長到如今已有6成。

有關至善

「至善」 創辦於1995年，是立足台灣的亞洲兒少發展最佳夥伴，服務地區包括台灣、越南、雲南，以及緬甸等亞洲多地，近幾年平均每年幫助35萬名孩子吃飽、上學、獲得照顧，讓他們成長之路不孤單。

為了讓不同族群的孩子都能得到有力的支持，進一步讓不同的文化成為彼此共同的資產，至善特於2023年起在台灣設立「校園族群友善獎」，期許能在原本的校園架構中打造友善的校園環境，倡導尊重多元文化和推動跨族群接納等行動。欲了解更多請到至善官網。

