「福伯」重磅回歸療癒神劇 米高福克斯《誠實診療室》第3季驚喜現身

傑森席格（左）與「福伯」哈里遜福特回歸療癒神劇《誠實診療室》。（Apple TV提供）

暖心療癒神劇《誠實診療室》（Shrinking）第三季即將回歸，由經典美劇《追愛總動員》「馬修」傑森席格（Jason Segel）與《印第安納瓊斯》「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）領銜主演，兩人在劇中飾演師徒關係的心理治療師。日前釋出最新預告和首波劇照搶先看，驚喜現身的還有重量級大咖《回到未來》系列米高福克斯（Michael J. Fox）驚喜現身，令人期待他與福伯的精彩對手戲火花。

《誠實診療室》（Shrinking） 由艾美獎得主《泰德拉索：錯棚教練趣事多》比爾勞倫斯（Bill Lawrence）、布雷特戈德斯坦 （Brett Goldstein）以及男主角傑森席格（Jason Segel）攜手打造，這部觸動人心、笑中帶淚的溫馨喜劇影集，以輕鬆、幽默與智慧的風格處理深刻人生議題，廣受全球觀眾好評。第一季播出後廣受好評，於爛番茄網站獲得 91％ 新鮮度，第二季同樣表現亮眼，更以 97％ 新鮮度的高分整體表現超越第一季。

主要創作團隊《泰德拉索：錯棚教練趣事多》比爾勞倫斯也分享第三季故事脈絡：「如果第一季談的是『悲傷』，第二季是『寬恕』，那麼第三季將聚焦於『向前邁進』。」新一季的《誠實診療室》將帶領角色走出過往陰影，進入人生下一篇章，包括吉米準備面對女兒艾莉絲即將離家上學的心境轉折，以及各角色在經歷寬恕後，如何勇敢踏上屬於自己的全新旅程。

《誠實診療室》（Shrinking） 第三季除原班人馬回歸之外，還集結多位話題卡司，包括《泰德拉索：錯棚教練趣事多》布雷特戈德斯坦 （Brett Goldstein）、《冒牌條子》小戴蒙韋恩斯（Damon Wayans Jr.）、《購物狂的異想世界》溫蒂馬利克（Wendie Malick）、《追愛總動員》蔻碧史莫德（Cobie Smulders）等特別回歸演出。同時迎來《火星救援》傑夫丹尼爾（Jeff Daniels）以及好萊塢巨星《回到未來》系列米高福克斯（Michael J. Fox）加盟演出，為新一季注入更多笑淚交織的精彩火花。《誠實診療室》（Shrinking）第一、二季於 Apple TV 現正熱播中，第三季於 Apple TV 1月28日全球首播。

