福八首顆衛星齊柏林入軌 午前首度通過台灣上空

福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天(29日)凌晨2時44分升空，並於清晨5時4分順利入軌。國家太空中心表示，「齊柏林衛星」於清晨5時34分首度與位在挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康，約上午10時42分許首度通過台灣上空並與地面站通聯，接下來將利用與地面站通聯的機會持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。

歷經5次延期，福衛八號第一顆「齊柏林衛星」於台灣時間29日凌晨2時44分搭乘太空探索公司(SpaceX)火箭自美國順利升空，並於5時04分釋放進入預定軌道。「齊柏林衛星」的發射升空及入軌過程，國家太空中心(TASA)同步製播節目進行直播，與國人共同見證台灣邁向太空新時代的重要里程碑。

TASA主任吳宗信則指出，「齊柏林衛星」於5時04分脫離火箭，進入預定軌道，負責上傳指令及回傳資料的天線站有3站，包含台灣(新竹、桃園、台南)，以及2個海外站，分別位於挪威斯瓦爾巴(Svalbard)、南極特羅爾(Troll)研究基地。

吳宗信也進一步說明，依其運行軌道，首次通聯是挪威地面站，清晨5時34分時已首度與位於挪威海外地面站通聯，已接收到的健康資料包含確認太陽能板已展開、推進系統壓力正常、電池溫度正常，姿態控制也已啟動，待通過台灣上空並與地面站通聯後，從安全模式切換成正常模式，持續傳送指令，逐步穩定衛星狀態。吳宗信說：『(原音)通聯的時間大概11分50幾秒，都有正常抓到資料。基本上看起來衛星很健康，很重要的是確定太陽能板有展開了，已經有看到太陽能板已經有電進來了，希望再繞一陣子。今天早上10時30分到11時這時候到太空中心的時候可以切成正常模式，會一步步地小心的確認，看起來通聯都正常。』

國科會主委吳誠文親赴新竹，在TASA衛星操控中心視察發射及衛星聯繫情形。他表示，齊柏林衛星代表台灣善用科技實力進軍太空產業，產業界能累積寶貴的技術能量與飛行履歷，鍛鍊進入太空產業的實戰能力，而未來衛星影像的多元應用與加值服務，也拓展出台灣太空產業的新商機。

吳誠文也在衛星成功升空後，特別致贈福衛八號紀念模型給參與福八計畫的產業代表。

此外，國科會也指出，除了福衛八號的「齊柏林衛星」，共乘同一班運載火箭上的5顆台灣立方衛星，也於今天凌晨3時16分進入510公里高的任務軌道。這5顆立方衛星分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。(編輯：陳士廉)