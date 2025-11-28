福八首顆衛星齊柏林升空 齊廷洹：父親從更高視角守護台灣
（中央社記者趙敏雅台北29日電）福衛八號首顆衛星「齊柏林」在台灣時間今天凌晨搭乘SpaceX火箭自美國順利升空。齊柏林之子齊廷洹表示，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，如今這顆衛星正代替父親，從更高的視角守護台灣。
福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、觀照世界。
齊柏林衛星關鍵元件自製研發比率達84%，歷經5次發射延期，今天凌晨2時44分搭乘太空探索公司（SpaceX）獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空。
齊柏林之子齊廷洹透過影片表示，當他看到齊柏林衛星順利升空的那一刻，他感到無比高興與感動，也深感榮耀，不只是個人，而是為了全台灣。
齊廷洹說，從今天開始，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，這顆衛星代替父親，從更高的視角守護台灣。
齊廷洹指出，齊柏林衛星發射成功，是眾人共同努力的成果，正體現了台灣精神，大家一起合作，缺一不可。他強調，齊柏林衛星不只是看見台灣、看見世界，也讓世界看見台灣有能力發展太空技術。
齊廷洹緩緩地說，父親一直希望把自己所見，也讓所有人看見；用「看見」的力量去創造與改變，如今齊柏林衛星以更高的解析度，讓台灣人看見自己的家園。
福衛八號共有8顆光學遙測衛星，包含6顆原始解析度1米的光學遙測衛星、2顆原始解析度小於1米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計2031年布建完成。相較福衛五號原始解析度2米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。（編輯：徐睿承）1141129
以下為稍早的福衛八號「齊柏林衛星」發射的觀禮直播影片：
