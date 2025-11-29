福八齊柏林衛星成功升空

台灣跨入太空新時代

福衛八號首顆衛星「齊柏林」二十九日凌晨升空，並於台灣時間清晨五時四分順利入軌。國家太空中心五時三十四分首度與位在挪威海外地面站通聯十一分五十一秒，初步確認衛星健康。（國家太空中心提供，中央社）

記者王誌成∕台北報導

歷經五次延期，台灣自製的福衛八號第一顆齊柏林衛星二十九日凌晨升空，上午十時四十二分首度通過台灣上空並與台灣地面站通聯，「報平安」長達十二分鐘。國家太空中心主任吳宗信表示，預計未來一週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能，約三個月後可望開始取像。

總統賴清德在國家太空中心的Threads留言，「真是令人感動的一刻！感謝所有為台灣太空產業努力的朋友，也特別謝謝投入福衛八號計畫的工作團隊以及產學研夥伴們，你們是最棒的」；副總統蕭美琴也留言，「感謝所有團隊夥伴在經過許多難關之後，終於順利將齊柏林衛星送上太空，好事多磨，令人感動！」。行政院長卓榮泰在臉書表達感動振奮，強調台灣有信心也有能力向太空前進。

福衛八號第一顆齊柏林衛星凌晨二時四十四分搭乘太空探索公司獵鷹九號的Transporter-15火箭航班升空；並於發射一百四十分鐘後，清晨約五時四分成功進入太陽同步軌道。上午十時四十二分首度通過台灣上空，並與台灣地面站通聯長達十二分鐘，確認衛星電腦、電力、姿態等健康狀態都符合預期。

吳宗信 ，後續作業規劃上，預計在未來一週內啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能。約在三個月後，可望開始進行取像，建構高解析度、全球覆蓋的對地觀測網路，用於救災、防災與國土規劃。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第一顆衛星（FS-8A）關鍵元件自製研發比率達百分之八十四，由賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、記錄台灣，也讓世界看見台灣。

齊柏林之子齊廷洹表示，「齊柏林」不只是一個名字、一個人，而是代表一種台灣精神，如今這顆衛星正代替父親，從更高的視角守護台灣。

國科會指出，這是我國太空三期計畫的重要里程碑。福衛八號是台灣第一個自製的衛星「星系」，未來將陸續發射共八顆衛星，包含六顆原始解析度一米的光學遙測衛星、兩顆原始解析度小於一米的超高解析度光學遙測衛星，自今年起逐年發射，預計二０三一年布建完成。相較福衛五號原始解析度二米，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰，將強化國土遙測與監控能力，展現台灣自主太空科技的堅強實力。

除了齊柏林衛星外，共乘Transporter-15火箭的五顆台灣自製立方衛星也於凌晨三時十六分進入五百一十公里高的任務軌道，分別為委託業界打造的鐘雀一號、黑鳶一號及信天翁一號，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。