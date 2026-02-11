福八齊柏林衛星成功取像 台灣竹科日本國立競技場入鏡

（中央社記者趙敏雅台北11日電）台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星傳來捷報，國家太空中心（TASA）今天公開第一波取像成果，涵蓋台灣新竹科學園區、台南安平、高雄興達港、日本東京國立競技場、西班牙巴塞隆納機場等，影像清晰度與訊噪比均優於原始設計，順利達成任務。

福衛八號首顆齊柏林衛星去年11月底升空入軌，歷經嚴密的功能驗證、軌道操控作業及逾百次測試取像，今年1月展開正式取像任務，如今首波影像成果公開，在農曆年前報喜。

TASA指出，最新取像成果透過美國軍方常用的「影像判讀解析力標準」進行驗證，確認原始影像解析度符合1米規格，並可透過影像後處理技術產生超解析影像，將影像解析度進一步提升至0.7米；影像清晰度（MTF）與訊噪比（SNR）皆優於原始設計，確認齊柏林衛星超越預定任務。

TASA表示，公開的影像涵蓋沿海、城市及機場，影像中可見台南安平漁人碼頭區域漁船行進的尾流；高雄興達港區域淡水、海水水色層次與波紋。城市部分，拍攝到福衛八號位於竹科的「老家」TASA，也成功取像日本東京國立競技場與明治神宮棒球場、西班牙巴塞隆納機場等。

TASA指出，機場是影像辨識最常拍攝的標的，畫面中行進間的飛機與車輛能清楚辨識，建築外型輪廓銳利，不僅驗證達成原始解析度1米目標，更充分展現衛星在城市觀測與細節辨識上的優異性能。

國科會主委、TASA董事長吳誠文表示，福衛八號是台灣邁向國際太空產業鏈的重要起點，任務成功即向世界證明台灣具備自主研製的衛星及相關元件的能力與品質。這次交出第一份漂亮的成績單，未來也要繼續努力，不但要Made In Taiwan，更要Created In Taiwan。

TASA主任吳宗信表示，解析度從2米到1米這條路，TASA團隊努力了8年，除了光學酬載的設計與驗證作業更加縝密，對衛星本體的姿態穩定度要求也更高，這是艱難的任務，他以TASA團隊為榮。此外，福衛八號肩負帶動產業升級任務，如今已確認有16項國產元件在軌驗證符合設計，台廠能以福衛八號為舞台，向國際展現實力。

福衛八號計畫主持人劉小菁說，此次任務達標，確認台灣已掌握1米解析度光學衛星的能力，並向原始解析度次米邁進。齊柏林衛星除了提供全色態（黑白）、多光譜影像（彩色）與融合影像，更能取得全球解析度最高的紅邊（Red Edge-1 與 Red Edge-2）波段影像，對於葉綠素含量與植被生理狀態高度敏感，可應用於精準農業，也可提升對森林、生物多樣性與水體環境的監測能力，讓衛星影像在環境變遷監測的應用更深入、更全面。

已故齊柏林導演之子齊廷洹表示，看到齊柏林衛星順利運作並有了初步成果，驚艷之餘，也充滿感動，樂見齊柏林衛星能發揮全方位價值，也期待未來能與TASA展開更多合作，透過太空科技的力量，持續記錄台灣的重要地景與關鍵事件，一起讓更多人能夠「飛閱台灣」。

TASA指出，由國立成功大學研製、搭載於齊柏林衛星的科學酬載也展開任務。其中，雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）已成功以臨邊觀測方式捕捉高空大氣輝光，後續也將利用另個波段間接觀測地面伽馬射線閃光 （TGF），進行其觸發機制研究；電子溫度密度儀（TeNeP）可呈現地球外圍電漿環境的即時變化，清楚掌握赤道異常區與電漿擾動等太空天氣現象，為通訊、導航與衛星安全提供關鍵基礎資料。

TASA表示，福衛八號為TASA首個自製光學遙測衛星星系計畫，由8顆光學遙測衛星組成，6顆原始解析度1米、2顆原始解析度次米（小於1米）。星系自2025年起逐年布建，透過軌道設計，除能全球覆蓋，對台灣取像頻率最高可達1日3次。福衛八號的第2顆衛星（FS-8B）目前將組裝完成，準備進入一連串環境測試階段，預計今年底搭乘SpaceX火箭升空。（編輯：潘羿菁）1150211