福八齊柏林衛星新取像 桃園航空城、淡江大橋入鏡

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（中央社記者趙敏雅台北10日電）台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」首顆齊柏林衛星去年11月升空入軌，今年1月展開正式取像任務。國家太空中心今天公開15張拍攝台灣的影像，台北橋與淡江大橋、桃園航空城、清水斷崖及九棚國家發射場域基地等入鏡，讓民眾一起看見台灣。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第一顆衛星（FS-8A）命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在太空中守望台灣、紀錄台灣。齊柏林衛星去年11月升空入軌，今年1月展開正式取像任務、2月公布首波影像成果，國家太空中心今天再釋出新一波取像成果。

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國家太空中心公布15張影像，從台北港、台中港到高雄港，可清楚辨識碼頭配置、貨櫃堆場與大型船舶，還能找到淡江大橋、MITSUI OUTLET PARK台中港、以及駁二特區旁的大港橋等熟悉地標；彰濱工業區影像中，甚至連太陽能板上的特殊圖樣都清晰可見。

國家太空中心指出，桃園航空城影像中，桃園國際機場第三航廈的亮眼橘色空橋一目瞭然；若民眾曾搭機從桃園起飛，對窗外的埤塘景觀一定不陌生，這片獨特地景也被衛星完整記錄。未來預定興建於屏東九棚村的國家發射場域，同樣收錄於此次公開影像中。

國家太空中心說明，在澎湖、小蘭嶼、龜山島等離島地區影像中，可以看見海岸線、水色變化與豐富的地形紋理，仔細放大看，能在澎湖影像中發現整齊排列的淺海蚵棚及漁網。另外，在清水斷崖、小林村遺址及太麻里溪出海口影像中，可以觀察到403強震與莫拉克風災後留下的地貌變遷痕跡。

國家太空中心表示，光學遙測衛星最大的天敵就是雲層，尤其台灣東北部經常雲量偏多，想拍到晴空萬里的畫面並不容易，如秀姑巒溪影像就正好捕捉到棉花糖一般的雲層。不過，齊柏林衛星具備每日再訪能力，每天都有機會再次經過同一地區，與過去相比，更有機會捕捉到無雲影像。

國家太空中心指出，這批影像於冬季拍攝，正值台灣相對乾燥的季節，因此可以看到寬廣的河道中，真正有水流經的範圍相對較小，露出大片河床。透過長時間持續觀測，能記錄不同季節、不同天氣下環境的變化。未來這些影像將廣泛應用於國土規劃、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域，成為守護台灣的重要資訊來源。（編輯：林淑媛）1150610