福八齊柏林衛星一口氣釋出15幅影像 上帝視角看見台灣

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福衛八號首顆「齊柏林衛星」（FS-8A）去年11月升空，國家太空中心今（10）日一口氣公開15幅影像，可清楚看到港口、機場、離島、河川與海岸地景，淡江大橋、桃園航空城、清水斷崖、小林村遺址等，讓民眾一同看見台灣。

「齊柏林衛星」去年11月升空，經過一連串的功能驗證與測試取像，今年1月開始正式取像任務，並於2月公布首波影像。國家太空中心今公布最新一波影像成果，從台北港、台中港到高雄港，可以清楚辨識碼頭配置、貨櫃堆場與大型船舶，還能找到淡江大橋、MITSUI OUTLET PARK台中港、以及駁二特區旁的大港橋等熟悉地標；彰濱工業區的影像中，甚至連太陽能板上的特殊圖樣都清晰可見。

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國家太空中心表示，即將完工的桃園國際機場第三航廈，亮眼的橘色空橋也一目瞭然。不僅如此，如果曾經搭機從桃園起飛，對窗外密密麻麻的埤塘景觀一定不陌生，這片獨特地景，也被衛星完整記錄下來。未來預定興建於屏東九棚村的國家發射場域，也收錄在這次公開的影像之中。

福八齊柏林衛星拍攝桃園航空城。圖／國家太空中心

離島的影像同樣清楚呈現，在澎湖、小蘭嶼、龜山島等離島地區影像中，可以看見海岸線、水色變化與豐富的地形紋理，仔細放大看，還能在澎湖影像中發現整齊排列的淺海蚵棚及漁網；在清水斷崖、小林村遺址及太麻里溪出海口的影像中，還能觀察到403強震與莫拉克風災後留下的地貌變遷痕跡。

國家太空中心指出，光學遙測衛星最大的天敵就是雲層，尤其台灣東北部經常雲量偏多，想拍到晴空萬里的畫面並不容易，蜿蜒的秀姑巒溪，就正好捕捉到棉花糖一般的雲層。不過，齊柏林衛星具備每日再訪能力，每天都有機會再次經過同一地區，因此和過去相比，更有機會捕捉到無雲影像。

福八齊柏林衛星拍攝秀姑巒溪。圖／國家太空中心

而衛星影像不只是拍下風景，也是珍貴的地球觀測資料。國家太空中心說明，海面上的紋理，其實透露了當下的天氣，相對乾燥的季節，可以看到寬廣的河道中露出大片河床，透過長時間持續觀測，也能記錄不同季節、不同天氣下環境的變化。未來影像將廣泛應用於國土規劃、災害防救、環境監測、農業管理及海洋觀測等領域，成為守護台灣的重要資訊來源。

責任編輯／洪季謙

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