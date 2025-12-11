福利反成壓力？年輕人最討厭的「5公司活動」！

生活中心／尤乃妍報導

許多公司為了體恤員工，會推出許多福利，促進同事間的感情也減輕上班壓力。面試心得分享平台《面試趣》與薪資查詢平台《比薪水》進行聯合調查，總結出年輕世代「最不喜歡的公司福利」，看似為員工著想，實則要面對不想處理的人際關係，甚至還要自掏腰包！











公司「福利」還是i人「壓力」？年輕人最想逃避的5大活動出爐！

年輕世代票選出前5大醉不受歡迎的「員工福利」，聚餐、旅遊全上榜。（圖／擷取自面試趣）

面試心得分享平台《面試趣》與薪資查詢平台《比薪水》對年輕世代進行聯合調查，總結出「最不喜歡的公司福利」前五名。

第5名「交換禮物」：

聖誕節將至，許多公司會推出交換禮物活動，看似可以增進感情，實則讓員工壓力大。不僅買禮物要猜測同事喜好、精挑細選，還要花不少錢，傷精力也傷荷包。



第4名「零食櫃」：

很多公司都設有「辦公室零食櫃無限吃」，但根據調查顯示，有很多公司的零食都是要員工自己出錢買，輪流補貨，跟平常自己買零食吃根本沒區別。

員工旅遊、聚餐對下班只想安靜休息的人來說簡直就是「社交噩夢」。（示意圖，非關本新聞事件／民視新聞資料照）

第3名「員工聚餐」：

員工聚餐應該是公司福利中最基本的一項了，但這種下班後為了增進「團隊意識」的聚會，讓下班想要好好回家放鬆的人，還要硬著頭皮與同事社交，不去還會被主管關懷，簡直是i人噩夢。



第4名「尾牙」：

尾牙被討厭的原因基本上和員工聚餐相似，但除了吃飯之外，許多公司還會要求員工上台表演，缺席也可能被老闆記恨、冷落，讓人直呼根本是處罰不是福利。



第1名「員工旅遊」：

員工旅遊被多數公司當成最大福利，同事之間關係融洽是旅遊，但關係不好就是折磨！除了要花大量時間與不喜歡的同事相處，還可能同住一間房，加上要配合行程、犧牲休假時間，有的公司還會把員旅記入出勤考核，不配合就容易被貼上「不合群」標籤。

原文出處：公司「福利」還是i人「壓力」？年輕人最想逃避的5大活動出爐！

