福利政見遭疑透支未來 蘇巧慧：將善用調度能力實現

（中央社記者曹亞沿新北5日電）民進黨新北市長參選人蘇巧慧公布社福政見，遭質疑可能增加財政負擔、透支未來。蘇巧慧今天表示，新北的確財政困難，但她擅長解決困難，將善用調度資源能力一一實現政見。

蘇巧慧昨天公布6大社會福利政見，包括公立國中小學童免費營養午餐、65歲以上假牙補助最高5萬元等。民眾黨新北市長參選人黃國昌昨晚則在臉書發文指出，新北需要的是永續發展，而非透支未來的福利口號，質疑蘇巧慧政見將增加多少支出以及具體財源為何，是否會債留子孫。

針對蘇巧慧政見，有意代表國民黨參選新北市長的新北市副市長劉和然表示，所有政策在提出來之前，一定要清楚了解市府結構，就像家庭收支一定要平衡，若用開支票方式，對於財政會造成很大困擾。

劉和然說，目前新北市人均預算最低，很多福利政策都是以人為單位，若未全盤了解會嚴重影響財政紀律。同時他也呼籲身為立委的蘇巧慧盡快讓中央公布政院版財劃法試算表。

蘇巧慧今天接受媒體聯訪表示，過去財劃法修正，國民黨版本獨厚台北市、犧牲新北市，讓台北市的人均變成新北市的2倍，因此新北財政的確比較困難。

但蘇巧慧強調，「大家也知道，我最擅長的就是解決困難」，因此未來會善用調度資源的能力，在財政考量之下一一實現政見。（編輯：林恕暉）1150205