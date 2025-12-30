「福利熊」部長重視國軍待遇 鍾佳濱籲在野黨勿再擋國防預算

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院所提8年1.25兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在今天立法院程序委員會恐面臨藍白第5度封殺。對於在野黨聲稱先幫軍人加薪再來談，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國防部長顧立雄被稱為「福利熊」，表示他對國軍待遇提升非常重視。提升軍人待遇及充足軍備二合一，才能適度回應境外之威脅，呼籲在野黨別再擋國防預算。

鍾佳濱指出，過去這幾年來，包括從前總統蔡英文到總統賴清德，對於國軍弟兄官兵姐妹們都非常重視，尤其是顧立雄部長，人家還笑稱他是「福利熊」，表示他對於國軍待遇提升非常重視。

鍾佳濱說，軍隊能否保衛國家，靠的是軍人及其武器是否精良，而非靠薪水，只有雇用兵才是看酬勞去打仗，因此，「我們肯定國軍官兵對保衛國家的付出，我們也應該盡力維持、提升，讓他們有合理待遇。」

鍾佳濱認為，眼前的問題不在於待遇，而是面對對岸不斷提升、不斷挑釁、不斷封鎖我方的情況下，「我們要有足夠的軍備來防衛自己的國家安全。」

「我想這兩者二合一。」鍾佳濱說，軍人本身對於國家的使命，應給予充足的待遇和條件，還有精良的武器，能夠適度回應境外威脅，這才是必要的。因此，還是呼籲朝野不分政黨，尤其是在今天的程序委員會，不要再擋軍購預算，不要再擋國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。

