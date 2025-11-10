福利社區化旗艦型計畫 築夢竹山社區辦理聯合成果展

【記者 謝雅情／南投 報導】「114年福利社區化旗艦型計畫：築夢竹山～『福利啟航．幸福延續』社區聯合成果展」11月9日上午於延正社區旁護天宮熱鬧登場。活動由竹山鎮延正社區主辦，並邀集聯合社區竹山社區、和興社區、延山社區、籐湖社區及桂林社區等社區夥伴近百人共同參與。

活動由延正社區長者帶來的太鼓精彩表演揭開序幕，象徵活力與精神並存的開場，展現長者的活力與自信。接續安排各社區的表演節目及理事長心得分享，透過回顧三年旗艦計畫的推動歷程，分享參與過程中的成長與收穫。

現場同時規劃靜態展出區，展示各社區執行計畫的成果與亮點，讓更多民眾了解社區在推動福利社區化上的努力與成效，展現「福利啟航、幸福延續」的溫暖力量。

縣府社會及勞動局表示，本次成果展也象徵3年旗艦型計畫的圓滿落幕，展望未來，延正社區將持續帶領竹山地區社區攜手前行，預計於115年申請小旗艦計畫，延續福利服務與社區發展的能量，讓「築夢竹山」的願景持續深化與擴散。（照片記者謝雅情翻攝）