福利社區化防暴作伙來 雲林縣114社區發展培力及性別暴力防治社區成果展

▲雲林縣114社區發展培力及性別暴力防治社區成果展熱鬧登場。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府運用雲林縣公益彩券盈餘分配款補助，(22)日上午在雲林縣綜合社會福利館舉辦「福利社區化，防暴作伙來」雲林縣114年社區發展培力及性別暴力防治社區成果展，結合年度社區培力與輔導、旗艦家族、性別暴力防治社區及社區發展工作頒獎典禮四大主軸，展現雲林社區的多元發展及落實福利社區化之面貌及豐碩成果。

張麗善縣長表示，雲林縣政府積極輔導社區協會的成立及推動，截至目前共有448個社區發展協會，社區培力中不斷的進行輔導跟培育，縣內我們也有社區營造PK，在全國賽中也屢屢勝出其他縣市，社區的多元發展及各領域的深耕，大家有目共睹；各社區與縣府團隊的連結，不只是社會處，城鄉處、衛生局、水利處、環保局及文觀處等都有不同議題的合作，促使社區發展協會所有的成員及志工朝向多元發展，具備多方面的能力，展現效率；在性別暴力防治上，全縣社區安全守護站超過1200據點，透過社區的網絡，如果發現任何異常，請勇於撥打113檢舉，保護自己、家人、鄉親。

今年委託雲林縣婦女保護會培植出23位社區防暴宣講員，雲林縣總計已培訓出80名社區防暴宣講師及13名衛生福利部全國防暴宣講師；今年度雲林縣社區發展工作績效考核及選拔分別由西螺鎮公所、斗六市公所及虎尾鎮公所榮獲特優獎；斗南鎮公所、莿桐鄉公所、麥寮鄉公所、口湖鄉公所及大埤鄉公所榮獲優等，以及由麥寮鄉海豐社區發展協會榮獲銀質卓越獎；古坑鄉崁頭厝社區發展協會榮獲銅質卓越獎；元長鄉崙仔社區發展協會榮獲卓越獎，給予獲獎的單位最高肯定及鼓勵。

今年度旗艦計畫成功推動斗六大旗鑑(領航：八德社區，協力：長安、江厝、長平及溝埧社區)、虎尾小旗鑑(領航：頂溪社區，協力：興中及下溪社區)、口湖小旗艦(領航：梧北社區，協力：口湖及謝厝社區)、麥寮小旗艦(領航：海豐社區，協力：楊厝、光華及雷厝社區)、斗南小旗艦(領航：新光社區，協力：石龜、田頭及新崙社區)、大埤小旗艦(領航：尚義社區，協力：怡然、南和及北和社區)、元長小旗艦(領航：崙仔社區，協力：瓦?及長南社區)、古坑小旗艦(領航：崁頭厝社區，協力：古坑及高林社區)及西螺小旗艦(領航：埤頭社區，協力：鹿場、中興及吳厝社區)，計9艘旗艦共33個社區發展協會，成績亮眼！

另雲林縣積極推動性別暴力防治社區初級預防工作，今年由莿桐鄉(領航：孩沙里社區，協力：榮村、四合、新莊、大美、埔尾社區)、斗南鎮(領航：新光社區，協力：僑真、石龜、新崙、靖興、田頭、明昌、西伯社區)、林內鄉(領航：林中社區，協力：林北、新興、坪頂、湖本、烏麻社區)、古坑鄉(領航：古坑社區，協力：湳仔、崁頭厝、西平、南昌、高林社區)(宣導：朝陽，協力：光華、東和社區)、麥寮鄉(宣導：海豐社區，協力：光華、大灣、楊厝社區)、斗六市(宣導：虎溪社區，協力：明德、三平社區)、大埤鄉(宣導：怡然社區，協力：北和、南和、尚義社區)、虎尾鎮(宣導：興中社區，協力：頂溪、建國社區)、西螺鎮(宣導：埤頭社區，協力：鹿場、中興、吳厝社區)及口湖鄉(宣導：蚵寮社區，協力：梧南、湖口社區)共50個社區發展協會共同推動家暴防治。

社會處長林文志表示，今年縣府在輔導雲林縣社區參與「114年衛生福利部金卓越社區選拔」中，再次榮獲佳績！經過激烈的競爭，麥寮鄉海豐社區表現突出，一舉奪得卓越組銀質卓越獎；古坑鄉大埔社區亦榮獲卓越組卓越獎；斗六市八德社區與斗南鎮新光社區則獲得績效組優等獎；而西螺鎮埤頭社區也拿下績效組甲等獎。獲獎社區的亮眼表現，再次證明雲林縣社區的卓越潛力與執行力！

另外縣府也輔導雲林縣麥寮鄉三盛社區發展協會、古坑鄉古坑社區發展協會及林內鄉林中社區發展協會參加衛生福利部第一屆紫絲帶社區認證計畫皆通過1朵紫絲帶認證。除了肯定社區所有參與者的用心付出，也希望透過在地社區的力量，提升民眾防暴共識，建構雲林縣社區安全防護網絡。

林文志說，「福利社區化，防暴作伙來」聯合成果展展現雲林社區自發性地發揮集體創意與活力，創造多元性、整合性及自主性的服務，交織出社區各項特色讓家暴防治觀念宣導形式更多元化，也讓社區能互相觀摩學習，瞭解社區福利業務推展模式，希冀藉由成果展的辦理呈現今年度雲林縣各鄉鎮市公所及社區發展協會夥伴社區的一步一腳印的發展過程，並攜手共創幸福、自主、美好及永續的願景，促使永續發展。