福利處從「心」出發 用熱忱服務軍榮眷屬

每到年底就是火鍋界的大亂鬥，而今年的鍋物大賞，根本誇張到不像話。從嘉義排隊排到天荒地老的林聰明砂鍋菜、網友一喝就跪的安永鮮物熬燉湯，到海底撈麻辣控奉為神級的鍋底，全都是火鍋界的頂級狠角色。這些不只是湯底，是連老饕都會抱著鍋子大喊「這才是人生」的傳奇味道。

Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1