福利處金獎對對樂 雙十活動開獎
記者王子昌／臺北報導
國防部福利事業管理處昨日舉辦第202510期「金獎對對樂」、「龍騰虎躍慶雙十」開獎活動，抽出特獎10萬元等價值之福利禮券，以及高鐵5折乘車票兌換券等63個豐富獎項，中獎號碼與名單公布於福利處網站、各福利站公布欄，請國軍官兵、軍（榮）眷留意對獎。
第202510期「金獎對對樂」抽獎活動在監察人員及員工代表見證下，由福利處處長蔡上校分別抽出特獎FG403561、頭獎FC542986、二獎AD692613、福利獎號碼069，三獎、普獎則為與「特獎」號碼末4碼、末3碼相同者，依序可獲得福利禮券10萬元、5萬元、1萬元、500元及200元等獎項。
「龍騰虎躍慶雙十」活動包含「光輝十月抽10萬」與「高鐵5折乘車樂逍遙」，「光輝十月抽10萬」幸運得獎者有機會獲得福利禮券10萬元、1萬元、1千元及5百元等33名好禮；「高鐵5折乘車樂逍遙」凡於活動期間，持福利證至各福利站或軍中營站，單次消費滿500元以上，有機會抽中高鐵臺北－左營5折乘車票兌換券，相關得獎資訊將公告於福利事業管理處網站及臉書。
202510期「金獎對對樂」中獎號碼。（福利處提供）
