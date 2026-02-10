福利處「金獎對對樂」、「新年新希望make a wisk」開獎

記者張雅淳／臺北報導

國防部福利事業管理處今（10）日舉辦第202601期「金獎對對樂」與115年元月份「新年新希望Make a wish」抽獎活動，抽出特獎10萬元等價值之福利禮券及各項好禮，中獎號碼與名單公布於福利處網站、各福利站公布欄，請國軍官兵、軍（榮）眷留意對獎。

抽獎活動今日在監察人員及員工代表見證下，由福利處長邱上校分別抽出「金獎對對樂」特獎AL507342、頭獎FM355980、二獎EC332990、福利獎號碼468；其中，三獎、普獎則為「特獎」號碼末4碼、末3碼相同者，三獎、普獎及福利獎的得獎者，可憑福利證與中獎收銀條，就近至福利（營）站領獎；特獎、頭獎及二獎得獎者，須由得獎者至福利處辦理兌獎，相關得獎資訊可至福利事業管理處網站查詢。

此外，邱處長也抽出「新年新希望Make a wish」活動的幸運得獎者，分別可獲得飛輪健身車、大同電鍋、福利禮券500元、高鐵5折乘車票兌換券等多項好禮，相關得獎資訊將公告於福利事業管理處網站及臉書。

第202601期「金獎對對樂」中獎號碼。（福利處提供）

福利處長邱上校抽出202601期幸運得主。（記者張雅淳攝）

國防部福利事業管理處今日舉行202601期「金獎對對樂」與「新年新希望Make a wish」抽獎活動。（記者張雅淳攝）