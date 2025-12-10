福利處「金獎對對樂、秋季風潮好精采」開獎

記者范瑜／臺北報導

國防部福利事業管理處昨日舉辦第202511期「金獎對對樂」、「秋季風潮好精采」開獎活動，抽出特獎10萬元等價值之福利禮券，以及iPhone 17 Pro 256G等豐富獎項，中獎號碼與名單公布於福利處網站、各福利站公布欄，請國軍官兵、軍（榮）眷留意對獎。

抽獎活動在監察人員及員工代表見證下，由福利處長邱上校分別抽出特獎AC119373、頭獎CJ302486、二獎CE283627、福利獎號碼524，三獎、普獎則為與「特獎」號碼末4碼、末3碼相同者，依序可獲得福利禮券10萬元、5萬元、1萬元、500元及200元等獎項。福利處表示，三獎、普獎及福利獎的得獎者，可憑福利證與中獎收銀條，就近至福利（營）站領獎；特獎、頭獎及二獎得獎者，須至該處兌獎。

此外，邱處長也抽出「秋季風潮好精采」及「高鐵5折乘車票兌換券秋逍遙」活動幸運得獎者，包含iPhone 17 Pro 256G、福利禮券500元等獎項，以及高鐵5折乘車票兌換券30個中獎機會，相關得獎資訊將公告於福利處網站及臉書。

第202511期「金獎對對樂」中獎號碼。（福利處提供）