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記者古可絜／臺北報導

國防部福利事業管理處今（10）日舉辦第202605期「金獎對對樂」與115年5月份「Happy媽咪節」抽獎活動，抽出特獎10萬元等價值福利禮券及各項好禮，中獎號碼與名單公布於福利處網站、各福利站公布欄，提醒國軍官兵、軍（榮）眷留意對獎。

今日活動中，福利處長邱上校特別邀請6月份壽星的福利組同仁吳宜芳擔任抽獎嘉賓，共同抽出「金獎對對樂」特獎號碼、「Happy媽咪節」活動幸運得獎者，為活動增添溫馨意義。

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抽獎活動在監察人員及員工代表見證下，由邱處長分別抽出「金獎對對樂」特獎IH541581、頭獎IA337416、二獎BI329108、福利獎號碼358。其中，三獎、普獎則為「特獎」號碼末4碼、末3碼相同者，三獎、普獎及福利獎的得獎者，可憑福利證與中獎收銀條，就近至福利（營）站領獎；特獎、頭獎及二獎得獎者，須由得獎者至福利處辦理兌獎，相關得獎資訊可至福利事業管理處網站查詢。

此外，邱處長也抽出「Happy媽咪節」活動幸運得獎者，分別可獲得掃地機器人、電動足浴機等多項好禮，相關得獎資訊公告於福利事業管理處網站及臉書。

福利處202605期金獎對對樂中獎號碼。（福利處提供）

福利處202605期金獎對對樂、Happy媽咪節抽獎活動開獎。（記者古可絜攝）