福利處62週年處慶 精進服務永續經營

記者謝承宏／臺北報導

國防部福利事業管理處昨日舉行「62週年處慶大會」，頒發年度績優楷模及服務年資逾40年的「服務貢獻獎」等獎項，表揚在福利服務工作表現優異、貢獻卓著的個人與團體；同時邀請多家協力廠商設攤展示優質商品，讓與會同仁深入了解並協助推廣，進一步提供國軍官兵與榮眷更高品質的服務。

積極創新行銷 智慧自販機前進外島

福利處「62週年處慶大會」昨日在劍潭青年活動中心舉行，由處長邱上校主持，邀請歷任總處長及各地福利站同仁共襄盛舉，並頒發「個人楷模」、「經理楷模」、「績優團體楷模」及服務長達40年以上的「服務貢獻獎」等獎項，肯定同仁在崗位上勤奮不懈的態度與精神，最後由邱處長帶領同仁切蛋糕，齊祝生日快樂。

邱處長表示，在福利處同仁辛勤擘劃下，不斷創新各項行銷活動，包含各站「國軍漢光演習及93軍人節文創商品」、「行銷自有品牌」及「智能自動販賣機前進外島」等。另外，循行政院政策指導，與民間廠商合作共同創造1萬6000餘家國軍特約商店，提供零售、餐飲及休憩業等類別優惠措施，強化商品優惠與客製化品牌行銷，展現對軍榮眷屬的服務信念與價值。

邱處長指出，「服務工作」是福利處的核心本務，期勉同仁持續配合國軍各項專案任務、辦理部隊慰問，以落實「取之於官兵、用之於官兵」與「官兵在哪裡、福利處就在哪裡」的目標，進而彰顯福利處的存在價值，同時秉持「誠實、熱忱、公益」的核心宗旨，推動永續經營的未來願景。

