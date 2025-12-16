【福利處62週年處慶】逾40年員工堅守崗位 見證「幸福企業」

記者謝承宏／專訪

國防部福利事業管理處資深同仁長年堅守崗位，攜手為福利工作把關，持續投入心力服務軍榮眷。服務長達46年的資深同仁鄧美芳回憶，早年在福利站服務時，最深刻的是年長榮民與眷屬對福利站的信任；不少老顧客前來採買，往往不只是購物，更像回到熟悉的地方。她認為，第一線同仁以親切態度與主動關懷累積口碑，長年下來也成為連結部隊情感、凝聚軍榮眷向心力的重要基礎。

明年即將退休的鄧美芳也期盼，同仁能持續以掌握需求、貼近服務為原則，深化各項福利作為，並在各自崗位上把本務做到位，讓服務深入部隊與家庭，同時延續多年累積的信任與價值，穩步推動永續經營。

廣告 廣告

同為資深同仁、超過40年的徐碧霞認為，福利處是名副其實的「幸福企業」，單位氛圍溫暖，長官與各級幹部長期體恤同仁、重視工作支持與人才培育，讓員工能安心投入專業並兼顧生活。面對多年來的市場檢驗與各項挑戰，團隊在幹部帶領下，以清楚分工、彼此支援與經驗傳承穩健推進各項任務，才能落實服務，讓國軍官兵與軍榮眷實際受惠。

專員鄧美芳。（記者謝承宏攝）

專員徐碧霞。（記者謝承宏攝）