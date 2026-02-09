福利蛋不福利！知名賣場「動福蛋專區」竟放籠飼蛋 顧客怒：欺騙消費者

國內某龍頭賣場設置動福蛋專區，貨架上擺著的卻多是格子籠雞蛋。（圖／讀者提供）

雞蛋常被視為日常飲食中不可或缺的蛋白質來源，台灣人每人每年更平均吃到355顆蛋，在世界名利前茅，國內有近8成蛋雞仍被囚禁在格子籠中受終生折磨，更增加疫病和食安風險，各大賣場因而設置動福蛋專區以支持更人道的畜產模式，但消費者發現，國內某知名賣場的動福蛋專區中，竟會有大量籠飼雞蛋，質疑是在欺騙和誤導顧客。

格子籠最早由日僑引進，在台灣已有超過60年歷史，但在高效率和低廉飼養成本下，卻是蛋雞一輩子不見天日的囚禁，A4紙大小的空間要塞入2到4隻母雞，導致牠們好好站著、張開翅膀都沒有辦法，進而衍生各種疾病與傷害，雞隻糞便則透過籠底鐵絲直接落入下方，導致蛋雞終日得與糞尿和蚊蠅為伍，影響母雞健康外，還須使用更多環境藥物，增加疫病和食安風險。

歐盟為提升動物福利，早在2012年宣布全面廢除格子籠，台灣至今仍有近8成蛋雞仍生活在籠中，在台灣動物社會研究會多年來的大聲疾呼下，國內逐漸出現友善雞蛋，採取平飼或放牧讓蛋雞得以自由走動、覓食，甚至可以進行沙浴、曬太陽，使雞隻能在快樂的環境下產出健康雞蛋。

因應維護動物福利的國際潮流，國內各大賣場紛紛跟進，家樂福宣布啟動全台非籠飼轉型，2025年12月起台北門市率先停售籠飼雞蛋，並預計2026年10月全台達成100%非籠飼目標，台灣COSTCO在2025年非籠飼雞蛋總銷量占比為48%，全台最大的蛋品供應超市通路、某知名龍頭賣場卻仍有近8成是販售「格子籠蛋」。

且消費者發現，該龍頭賣場雖設置動福蛋專區，貨架上擺著的卻仍混入格子籠雞蛋，甚至不是豐富化籠飼，而是一般籠飼生產的雞蛋，民眾如不仔細辨認雞蛋上的溯源碼根本難以發現，質疑是在誤導和欺騙顧客。

長期推動經濟動物福利的台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示：請該賣場落實企業良知，不要誤導欺騙消費者。將殘虐母雞身心的格子籠雞蛋，以「動物福利」專區為名販售，恐已涉及詐欺，友善畜牧是全球趨勢，請該賣場不要漠視動物福利，成為殘虐產蛋母雞的幫兇。

台灣動物社會也提醒，民眾可參考雞蛋上面的溯源碼最後一碼，判斷蛋雞的飼養方式，O代表有機生產（Organic），有室內禽舍與戶外放牧區，飼料是有機；F是放牧生產（Free range），雞隻可自由在室內外活動；B則是平飼生產（Barn）雞隻飼養在室內禽舍，不是關在籠子裡；E代表豐富化籠飼生產（Enriched cage），母雞關在籠子裡，籠子稍微大一些；C則是一般籠飼生產（Cage）籠子只比A4紙張大一點點，台灣約7成以上蛋雞關格子籠。

動福蛋專區中擺著的卻是溯源碼末碼為C的一般籠飼蛋，消費者不仔細辨認根本難以發現。（圖／讀者提供）

