福原愛上「孕婦游泳課」洩當媽機密 陸粉疑：為何日人不祝賀她

37歲日本桌球天后福原愛昨(22日)驚喜接受專訪宣布自己再婚並懷有第二胎，第三個孩子將於明年出生，而結婚對象就是先前她被拍進入同一家飯店的橫濱男。日媒報導，福原愛三度懷孕之所以曝光，是因為她被人目擊上孕婦游泳課程，橫濱男也陪在她身邊。

據《女性自身》報導，一位知情人透露，福原愛從今年秋天開始就常去東京一家健身房參加孕婦游泳課程，而這家健身房有許多藝人常客，其中孕婦游泳課程每月4堂課，要價約2萬日幣（約4030元台幣），對福原愛來說算是平價，主要是為了減輕孕期身體負擔，也為生產做好體能準備。

廣告 廣告

不少孕媽媽參加這類課程，除了運動外，也有人是為了結交同為孕婦的朋友，以方便在產後互相鼓勵或詢問相關問題，知情人表示，就他所知，「福原愛並非每堂課都會參加，有時來、有時不來，情況不一，因為她屬於孕期，身體狀況可能會有變動」。

而由朝日新聞出版的雜誌刊物《AERA》報導，福原愛宣佈再婚後，網路上評價兩極，在大陸社群網站上有不少聲音質疑：「為何日本人不祝福」、「日本人至今仍要求女性要成為賢妻良母典範，不寬容看待女性獨立自主、追求個人幸福」。熟知大陸事務的作家廣瀨大介回應，其實許多大陸粉絲知道這件事應該也是心情複雜，因為福原愛過去在大陸被稱為國民妹妹，但後來傳出出軌等傳聞，死忠粉絲依舊力挺，還有人希望她可以找大陸人結婚，如今她選擇找日本人再婚，部分人可能會感到失望。

更多中時新聞網報導

鍾潔希唱回大馬 曝升格當婆婆

機車未投保強制險 恐註銷牌照

日職》徐若熙赴軟銀鷹 不忘味全是起點