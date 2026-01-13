福原愛不藏了！節目示愛甜誇老公私下「很貼心」

娛樂中心／尤乃妍報導



37歲日本前桌球選手福原愛，2016年與台灣前國手江宏傑結婚，沒想到在2021就爆出約會「橫濱帥哥」，疑似出軌醜聞讓她形象重挫，與江宏傑婚姻也就此告吹。而2025年底，福原愛透過日媒對外證實再婚且懷上第三胎，近日也在訪談中放閃告白老公私下非常貼心。





福原愛與台灣前羽球國手江宏傑結婚5年後婚變，讓她在台日兩國形象都大受打擊。（圖／翻攝自Instagram@aifukuhara9113)

37歲日本前桌球選手福原愛，2016年與台灣前國手江宏傑結婚成為台灣媳婦，兩人育有1子1女，卻在2021爆出醜聞，原本的甜美好媳婦形象大受打擊之外，也和前夫結束5年婚姻。而就在2025年底，福原愛透過《女性SEVEN》對外透露，自己已經再婚且懷孕，現任老公正是當年的緋聞主角「橫濱男」。70歲的日本資深喜劇明星、主持人上沼恵美子，最近在節目裡討論到福原愛從小就在銀光幕前，如今看到她再婚且懷第三胎，自己就像「阿姨」看著她長大一般，讓她相當感動。

上沼恵美子對於福原愛自再婚且懷孕一事感到感動，形容自己就像阿姨一樣看著她長大。 (圖／翻攝自Instagram@aifukuhara9113)

節目中也放出福原愛受訪片段，她大方示愛現任老公私下非常貼心，她提到「他會在便利商店給我買冰淇淋，每天做這些小小體貼的事情就讓我感到很溫暖」。上沼恵美子聽了也驚呼「好體貼啊！這話聽起來很簡單，但明白這一點的人會一輩子感到幸福」真心替福原愛現在的生活感到欣慰。

