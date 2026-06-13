福原愛公開不倫→ 再婚秘辛 坦言「對出門感到恐懼」

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福原愛睽違3年登上日本無線電視節目，首度公開談起再婚生活與近況。（翻攝網路）

2021年福原愛被爆不倫，對象是「橫濱大谷翔平」學弟，到了2024年與江宏傑正式結束離婚官司，去年底再婚不倫對象。日前福原愛睽違3年上無線台的電視節目，分享一切心路歷程。

一登場時，福原愛就說：「這段時間造成各種騷動，真的很抱歉。」節目主持人則立刻回她：「完全沒問題啊！」更稱沒啥騷動可言；隨後，福原愛聊起跟不倫對象從認識、交往到結婚的所有過程，並且進一步分享再婚生活。

「搬家時沒有暖氣設備，只好靠太陽光取暖」、「對出門感到恐懼」、「買東西都靠網購」福原愛大方告白生活瑣事，讓主持人不禁驚呼：「妳真的什麼都願意回答耶！」

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接著，話題轉到福原愛近幾年開始嘗試的新事物，她表示自己懷孕期間，曾去讀美甲專門學校，也讓全場相當驚訝。至於詳細內容將在明天（14日）播出。

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