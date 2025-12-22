福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應

福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」

江宏傑。（圖／小娛樂）

福原愛在訪談中分享，起初她與A先生並未執著一定要結婚，而是以彼此信任的「人生夥伴」模式相互扶持、共同生活，她坦言：「連我自己都對現在的狀況感到驚訝……不過，能迎接新生命、多了家人，老實說我真的很開心，兩人更重視日常陪伴與理解，而非形式上的關係。

福原愛。（圖／翻攝自微博）

真正促使福原愛下定決心步入婚姻的關鍵是，A先生家人的支持與包容。福原愛表示，是對方家人主動提出，「不妨以家人的身分一起走下去」，這份溫暖讓她深受感動，也開始認真思考再婚的可能性，最終決定攜手共組新的家庭。