福原愛再婚了！情定橫濱男「驚訝懷上第三胎」 坦言在日生產有困惑

福原愛證實自己於今年夏天再婚，且已懷上第三胎。（翻攝自福原愛微博）

37歲的前日本卓球天后福原愛傳出喜訊！近日她接受日媒《女性Seven》獨家專訪，首度親口證實已於2025年初夏與交往多年的「橫濱男」登記結婚，且目前已懷有身孕。這也是福原愛在經歷激烈的跨國離婚官司與形象風波後，首度公開露面談及私生活，引發台日兩地高度關注。

福原愛在訪談中坦言，當年與前夫江宏傑離婚後，身心俱疲的她一度認為自己「這輩子不會再婚」。然而，在與現任丈夫A先生交往期間，對方陪她走過與前夫的法律糾紛、刑事告訴以及社會輿論的洗禮。

廣告 廣告

福原愛強調，兩人是在2021年底、也就是她正式離婚後才開始交往，最終在男方家人的鼓勵下，於2025年夏初登記結婚，並發現小生命悄悄降臨。福原愛感動道：「我本來覺得維持可靠的『伴侶關係』就好，但A先生的家人溫暖地接納了我，讓我產生了想再次建立家庭的勇氣。」、「當初和他交往的時候，我並沒有再婚的打算。所以現在的情況讓我很驚訝……但我真的很高興能為我們的家庭增添新的生命。」

雖然福原愛已育有一女一子，但她透露這次懷孕的心情格外不同，由於前兩胎都在台灣生產，這將是她首次在母國日本待產。「很多人跟我說『都第三胎了，應該很有經驗了吧？』但完全不是這樣。」福原愛撫摸著隆起的腹部感嘆，日本與台灣的醫療體系、醫院流程完全不同，讓她感到相當困惑與不安。目前她正積極適應日本的待產生活，並對新生命的到來感到由衷的喜悅。

面對過去幾年的「雙重不倫風波」與社會議論，福原愛也藉此機會表達歉意。她表示，這段私事對雙方家人及工作夥伴造成了巨大的困擾，她深感抱歉，之所以選擇在此時公開，是為了不讓支持她的粉絲產生誤解，更是為了保護即將出生的孩子，希望由自己親口告訴大家真相。





更多《鏡新聞》報導

福原愛帶家人回日本笑了 甜認與橫濱男「一家三口」相處融洽

媽怨離婚醜聞曾拒同住 福原愛洩母女互動「她愛吃的我都會做」

被江宏傑告是和解轉捩點？ 福原愛遭律師罵醒：態度不改不行